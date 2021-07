UCI zet nieuw middel in voor bestrijding van technologische fraude

Na de introductie van magnetische tablets in 2016 en mobiele röntgenapparatuur in 2018 gaat de UCI een nieuw backscatter-systeem inzetten om technologische fraude te bestrijden. De nieuwe techniek wordt onder meer ingezet tijdens de Olympische Spelen van Tokio.

De strijd tegen technologische fraude is een belangrijk punt in het actieplan Agenda 2022 van de UCI. Het nieuwe backscatter-systeem is een relatief compact en licht mobiel apparaat dat meteen de binnenkant van een fiets in beeld kan brengen en dat die beelden via een beveiligde verbinding kan delen met de rest van de wereld. Op de Spelen van Tokio wordt de nieuwe techniek tijdens de weg-, mountainbike- en baanwedstrijden ingezet. Ook tijdens het WK mountainbike in Val di Sole en het WK wielrennen in Vlaanderen wordt deze techniek gebruikt.

De strijd tegen technologische fraude is een van de taken van UCI Innovation Manager Michael Rogers. “De UCI neemt de strijd tegen technologische fraude zeer serieus. Daarom blijven we vernieuwen om de effectiviteit van onze tests verder te verbeteren. Onze nieuwe backscatter-technologie die in Tokio wordt gebruikt is een belangrijke stap voorwaarts in ons streven om er zeker van te zijn dat we het vertrouwen hebben van de fans en alle belanghebbenden van de wielersport”, aldus de Australische oud-renner.

720 tests in de Tour de France

Ook deelde de UCI mede dat in de eerste twee weken van de Tour de France in totaal 720 tests zijn uitgevoerd in de strijd tegen technologische fraude. Alle tests bleken negatief. Van alle tests zijn er 606 uitgevoerd met magnetische tablets. De mobiele röntgenapparatuur is losgelaten in de 114 andere tests. Na iedere etappe worden in ieder geval de fietsen van de etappewinnaar en de geletruidrager doorgelicht. De andere fietsen worden door de UCI geselecteerd op basis van haar informatie en intelligentie, of zijn onderdeel van gerichte antidopingcontroles.