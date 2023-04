Tadej Pogacar neemt twijfels weg en gaat toch van start in Waalse Pijl

Tadej Pogacar blijft sleutelen aan zijn programma. Nadat de Sloveen de Waalse Pijl eerder nog geschrapt leek te hebben van zijn kalender, blijkt hij de heuvelklassieker nu toch te gaan rijden. Dat bevestigde hij voorafgaande aan de Amstel Gold Race aan onder andere WielerFlits.

“Dit jaar hebben we besloten ze alle drie te rijden. Het zijn prachtige koersen”, aldus de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Daarmee doelt de Sloveen op de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Pogacar kan de derde renner in de geschiedenis zijn die het lukt om alle drie de heuvelklassiekers in hetzelfde seizoen te winnen. Alleen wijlen Davide Rebellin (2004) en Philippe Gilbert in zijn wonderjaar 2011 wisten dat al eens te presteren.

“We zijn klaar om te vechten. Ik denk niet dat iedereen in deze wedstrijd naar mij gaat kijken. Daar leent het parcours zich niet voor. Je kunt hier al heel vroeg gaan koersen.”

Voor de 24-jarige veelvraat is het zijn tweede deelname aan de Amstel Gold Race. Bij zijn debuut in 2019 reed hij de wedstrijd niet uit.

Wedstrijdprogramma Tadej POGAČAR