Tadej Pogacar: “Mijn leven is niet veel veranderd sinds mijn Tourzege”

Tadej Pogačar mag zich nu bijna twee maanden winnaar van de Tour de France 2020 noemen, maar de jonge Sloveen merkt nog niet dat zijn status veranderd is. “Mijn leven is niet veel veranderd sinds ik de Tour gewonnen heb, het is eigenlijk hetzelfde als voorheen”, zegt hij tegen Marca.

Wat de talentvolle kopman van UAE Emirates wel merkt, is dat de media meer interesse tonen. “Misschien heb ik een paar extra interviews en mediaverplichtingen, maar dat zorgt niet voor heel veel stress”, zegt Pogačar. “Ik denk dat niemand echt van interviews houdt, maar ze horen bij het wielrennen. Je went er wel aan en het is ook niet zo moeilijk om een ​​paar interviews erbij te doen.”

Duel met Roglič

De Tour de France mondde uit in een tweestrijd tussen de Sloveense toppers. Pogačar werd de uitdager van Primož Roglič, die namens Jumbo-Visma de topfavoriet was. Ondanks het leeftijdsverschil zijn ze ook vrienden. “Ik had graag gezien dat Primož de Tour had gewonnen, maar ik was er ook om de Tour te winnen. Het is op dat moment gewoon competitie en daar heb ik veel respect voor.”

“Hij heeft iedereen laten zien dat Slovenië, een klein land, een grote ronde kan winnen”, vertelt Pogačar over zijn landgenoot. “Hij bestormde drie jaar geleden de top en om het tegen hem op te nemen is een geweldige ervaring. Dat ik hem verslagen heb gaf wel wat gemengde gevoelens, maar ook dat is sport.”

Pogačar heeft nog niet vaak teruggedacht aan zijn zegetocht naar Parijs. “Het was best gek, want het was mijn eerste Tour en ik heb hem gewonnen. Dat is echt iets ongelooflijks. Vanaf het begin voelde ik mij heel goed en om in het geel aan te komen in Parijs was nog veel bijzonderder”, blikt hij terug.

De Tour van volgend jaar

Het parcours van de Tour de France van volgend jaar is inmiddels ook al gepresenteerd. Het lijkt een meer traditionele Tour met meer vlakke tijdritkilometers dan de laatste edities. “Ik denk dat het nog wat vroeg is om te zeggen wie de favoriet is”, zegt de titelhouder. “We zullen zien wie ervoor gaan, maar de Olympische Spelen beginnen ook een week later. Het wordt opnieuw een ander jaar.”

Pogačar won de Tour bij zijn eerste deelname. Toptalent Remco Evenepoel liet eerder al weten vertrouwen te putten uit die prestatie. De Sloveen kijkt uit naar een duel tegen zijn Belgische collega. “Ik weet het niet echt, maar denk wel dat alles mogelijk is. Vorig jaar reed ik mijn eerste grote ronde en stond ik al op het podium. Remco kan dat ook, want hij is een heel goede en sterke renner”, aldus Pogačar.

“Alleen is hij dit jaar gevallen en heeft hij nog geen grote ronde gereden, dus we zijn niet echt in staat om in te schatten of hij een goede grote ronde kan rijden”, voegt hij daar nog aan toe.

