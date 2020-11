Dit is het parcours van de Tour de France 2021

Organisator ASO heeft het parcours van de Tour de France 2021 gepresenteerd. Dat deed Tourbaas Christian Prudhomme live op de Franse tv. De Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 26 juni in Brest. De slotetappe naar Parijs wordt op zondag 18 juli verreden.

Door de huidige coronamaatregelen besloot de ASO om de parcourspresentatie, normaal een groot circus in het Palais des Congrès in Parijs, te doen in een live televisieprogramma. Eerder deze week lekte het rittenschema van de 108e editie van de Tour in grote lijnen uit in Franse media.

Meer tijdritkilometers

Een van de opvallendste bekendmakingen was het aantal tijdritkilometers van deze editie. Dat zijn in totaal individuele 58 kilometers tegen de klok geworden, verdeeld over twee tijdritten. Om precies te zijn: een tijdrit van 27 kilometer op de vijfde dag en een tijdrit van 31 kilometer op de voorlaatste dag.

De laatste keer dat er meer dan 58 tijdritkilometers in een Tour de France zaten, was in 2013. Toen waren het er 65. De afgelopen Ronde van Frankrijk moest het nog doen met 36,2 kilometer.

Eerste gele trui voor de puncheurs

De sterke sprinters en heuvelrenners zien de gele trui lonken. De openingsrit naar Landerneau finisht namelijk op de Côte de la Fosse aux Loups (3 km aan 5,7% met stukken tot 14%). Een dag later ligt de streep op de Mûr-de-Bretagne, een heuvel die in de finale twee keer bedwongen moet worden.

Op de derde en de vierde dag volgen kansen voor de sprinters, waarna de vijfde etappe in het teken staat van de eerste tijdrit. Tussen Changé en Laval wachten individuele 27 kilometers voor de renners. Een eerste man-tegen-man-gevecht voor de klassementsrenners. De etappe naar Châteauroux is ook weer voor de rappe mannen.

Op de zevende dag staat de langste etappe van de Tour de France sinds 2000 op het programma, de heuvelrit naar Le Creusot is liefst 248 kilometer lang. De eerste bergrit wacht in het tweede weekend, als na de Col de Romme en de Col de la Colombière de finish na een afdaling ligt in Le Grand-Bornand. Op zondag volgt een aankomst bergop in Tignes, waar in 2019 niet gefinisht werd vanwege modderstromen en flinke hagelbuien.

Twee keer de Ventoux in de tweede week

Na de eerste rustdag in Tignes is het in Valence weer aan de sprinters, gevolgd door een bijzondere bergetappe met twee beklimmingen van de Mont Ventoux. De Reus van de Provence wordt eerst bedwongen vanuit Sault (24,3 km aan 5%) en daarna vanuit Bédoin (15,7 km aan 8,8%). De finish ligt overigens niet op de top, maar beneden in Malaucène.

De twaalfde etappe naar Nîmes is vlak en kent dus kansen voor de sprinters, maar er liggen ook waaiers op de loer. Ook in de 220 kilometer lange rit naar Carcassonne mogen de spurtbommen zich klaarmaken voor een clash. De heuvelachtige etappe naar Quillan, met de Pyreneeën aan de horizon, is dan weer op maat gemaakt voor de aanvallers. Een dag later volgt een bergetappe met vier beklimmingen naar Andorra-la-Vieille. De Port d’Envalira is met de top op 2.408 meter boven zeeniveau de Souvenir Henri Desgrange, oftewel het hoogste punt van de Tour. De streep ligt na een afdaling.

Bergritten naar Col du Portet en Luz Ardiden

De eerste rit van de slotweek naar Saint-Gaudens is er een voor de rasaanvallers die goed kunnen klimmen. Op 14 juli, de Franse feestdag, staat een van de zwaarste bergetappes op het programma. Met de Col de Peyresourde, de Col de Val Louron-Azet en de finish op de 16 kilometer lange Col du Portet kan dit gerekend wordt tot een van de sleuteletappes.

Etappe 18 is ook een belangrijke rit, met de Col du Tourmalet als opmaat naar een aankomst op Luz Ardiden. Het is bovendien de laatste echte bergrit van de Tour de France 2021. Op de laatste vrijdag volgt nog een vlakke rit van ruim 200 kilometer naar Libourne, een voor de sprinters dus. De voorlaatste dag is dan weer vrijgemaakt voor een tijdrit van 31 kilometer naar Saint-Emilion. Daar zal de laatste beslissing vallen in het klassement.

Vanuit Saint-Emilion wordt namelijk afgereisd naar Chatou, van waar de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées in Parijs leidt.

In het kort:

3383 kilometer in totaal

Zes bergetappes

Drie aankomsten bergop: Tignes, Col du Portet, Luz Ardiden

Vijf heuveletappes

Acht vlakke etappes

Twee individuele tijdritten

Zes klimmen waar bonificatieseconden te verdienen zijn

Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Ploegenpresentatie in Brest (donderdag 24 juni)

Etappe 1: Brest – Landerneau, 187 km (zaterdag 26 juni)

Etappe 2: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne, 182 km (zondag 27 juni)

Etappe 3: Lorient – Pontivy, 182 km (maandag 28 juni)

Etappe 4: Redon – Fougères, 152 km (dinsdag 29 juni)

Etappe 5: Changé – Laval, ITT 27 km (woensdag 30 juni)

Etappe 6: Tours – Châteauroux, 144 km (donderdag 1 juli)

Etappe 7: Vierzon – Le Creusot, 248 km (vrijdag 2 juli)

Etappe 8: Oyonnax – Le Grand-Bornand, 151 km (zaterdag 3 juli)

Etappe 9: Cluses – Tignes, 145 km (zondag 4 juli)

Rustdag in Tignes (maandag 5 juli)

Etappe 10: Albertville – Valence, 186 km (dinsdag 6 juli)

Etappe 11: Sorgues – Malaucène na de Mont Ventoux, 199 km (woensdag 7 juli)

Etappe 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes, 161 km (donderdag 8 juli)

Etappe 13: Nîmes – Carcassonne, 220 km (vrijdag 9 juli)

Etappe 14: Carcassonne – Quillan, 184 km (zaterdag 10 juli)

Etappe 15: Céret – Andorra-la-Vieille, 192 km (zondag 11 juli)

Rustdag in Andorra (maandag 12 juli)

Etappe 16: Pas de la Case – Saint-Gaudens, 169 km (dinsdag 13 juli)

Etappe 17: Muret – Saint-Lary-Soulan Col du Portet, 178 km (woensdag 14 juli)

Etappe 18: Pau – Luz Ardiden, 130 km (donderdag 15 juli)

Etappe 19: Mourenx – Libourne, 203 km (vrijdag 16 juli)

Etappe 20: Libourne – Saint-Emilion, ITT 31 km (zaterdag 17 juli)

Etappe 21: Chatou – Parijs, 112 km (zondag 18 juli)

De openingsetappe finisht op de Côte de la Fosse aux Loups:

De tweede etappe kent een dubbele beklimming van de Mûr-de-Bretagne:

De achtste etappe naar Le Grand-Bornand is de eerste echte bergrit:

De negende rit kent de eerste aankomst bergop, bovenop Tignes:

Een dubbele beklimming van de Mont Ventoux, van twee kanten, met finish in Malaucène:

De heuveletappe naar Quillan lijkt gemaakt voor de aanvallers:

Etappe 15 gaat naar ‘het dak van de Tour’ en finish na de Col de Beixallis in Andorra:

Etappe 17 kent een lastige finale met drie beklimmingen en aankomst op de Col du Portet:

Etappe 18 is de laatste bergrit van de Tour, met finish op Luz Ardiden: