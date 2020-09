Remco Evenepoel: “Dat renners van 22 jaar de Tour winnen, is motiverend” maandag 21 september 2020 om 16:03

Remco Evenepoel heeft complimenten uitgedeeld aan Tadej Pogačar voor zijn eindzege in de Tour de France. Voor de 20-jarige Evenepoel is het een goed teken dat de Sloveen, die daags na zijn Tourwinst zijn 22ste verjaardag viert, gewonnen heeft. “Dat renners van 22 jaar de Tour winnen, is motiverend”, zegt de Belg tegen RTBF.

Evenepoel stond perplex van de prestaties van Pogačar. “Wat hij getoond heeft, is ongelooflijk. Voor Roglič was het jammer dat hij zijn slechte dag had op het slechtst mogelijke moment, maar de strijd tussen die twee was mooi. En de tijdrit zaterdag, dat was een spektakel, zeg. Het is een goeie zaak dat er nog om de overwinning gestreden werd”, blikt het toptalent van Deceuninck-Quick-Step.

Zelf is Evenepoel momenteel nog aan het revalideren van zijn bekkenbreuk in de Ronde van Lombardije. Toch denkt hij al aan de zomer van volgend jaar. In principe staat de Tour de France niet op zijn programma. “Normaal gezien neem ik deel aan de Olympische Spelen”, zegt hij. “Ze met de Tour combineren is echter onmogelijk. In december zouden we moeten weten of de Spelen kunnen doorgaan of niet. Dan zullen we bekijken welke grote ronde ik rijd.”