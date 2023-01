Tadej Pogacar krijgt zijn favoriete ploegleider terug

Ploegleider Allan Peiper keert na ruim een jaar van afwezigheid terug bij UAE Emirates. De Australiër heeft positief gereageerd op de nadrukkelijke vraag van tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar om hem weer bij te staan in de sportieve staf. Om gezondheidsredenen nam Peiper eind 2021 afstand, maar inmiddels is hij fysiek weer in staat om zich op het sportieve gebeuren te richten. Meerdere bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd.

Peiper, woonachtig in België, was in 2020 de grote architect achter de eerste Tour de France-zege van Tadej Pogacar. De oud-renner van o.a. de Panasonic-ploeg van Peter Post benadrukte tegenover de jonge Sloveen steeds dat de beslissing in die ronde pas op de voorlaatste dag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles-Filles zou vallen. Hij maakte dan ook voor die dag een masterplan met een goed voorbereide fietswissel voor de toen 21-jarige Pogacar.

Na Pogacars’ tweede Tour-zege maakte Peiper in december bekend dat hij zich ging focussen op z’n strijd tegen kanker. “Mijn behandeling eist zijn tol. Zoveel dat ik mijn rol in het wielrennen niet meer kan uitvoeren zoals ik het wil”, vertelde hij destijds.

De ploeg hoopte nog dat hij door zou gaan als adviseur van het team, maar dat zag Peiper niet zitten. “Mijn kankerbehandeling, die ik al zes jaar onderga, heeft een enorme tol geëist. Zowel op mentaal als fysiek vlak. Zo veel dat ik mijn job niet kan doen zoals ik het wil. De voorbije drie jaar heb ik een fantastische tijd beleefd bij UAE. Het team nam me aan, terwijl ze wisten dat ik ziek was, en heeft me elke kans geboden. Ze steunden me door dik en dun en toonden begrip voor mijn situatie. Daar ben ik dankbaar voor.”

Ploegbaas Mauro Gianetti was eind 2021 lovend over de rol die Peiper in de ploeg had vervuld. “Alhoewel hij een stap terugneemt, zal hij voor altijd onderdeel uitmaken van onze ploeg. We hebben enorm veel van hem geleerd. Zijn professionaliteit, toewijding en kennis zijn van onschatbare waarde voor ons team geweest en we zijn dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan”, aldus Gianetti.

Nadat Pogacar de afgelopen Tour de France verloor van de Deen Jonas Vingegaard gaven diverse kenners aan dat de Sloveen tactisch veel slimmer tegen het Jumbo-Visma collectief zou hebben gereden wanneer Peiper nog betrokken was geweest bij de sportieve strategie. Pogacar zou o.a. veel te onstuimig met zijn krachten zijn omgegaan.

WielerFlits vroeg op de vooravond van de GP Québec aan Pogacar wat hij had geleerd van de afgelopen Tour de France. Hierop antwoordde hij: “Ik leerde veel. Ik kan niet precies aangeven wat, want dan laat ik mijn concurrentie in mijn kaarten kijken. Het is echter niet zo dat ik een grote fout heb gemaakt. Wanneer je alle kleine foutjes optelt dan heeft dat zeker invloed op mijn prestaties gehad. Ik denk dat ik veel van die kleine foutjes in de toekomst kan voorkomen en zodoende richting komend seizoen kan verbeteren. Om die reden kijk ik ook optimistisch vooruit naar de toekomst.”

Om tactisch en strategisch weer beter voor de dag te komen heeft Pogacar zijn oud-ploegleider Peiper voor dit seizoen teruggevraagd. Peiper was eerder ook o.a. ploegleider bij Davitamon-Lotto, T-Mobile, Highroad en BMC.