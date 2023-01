‘Tadej Pogacar haalt seizoensstart een week naar voren’

Tadej Pogačar (24) gaat zijn seizoensstart naar voren halen. Dat melden bronnen aan La Gazzetta dello Sport. De kopman van UAE Emirates zou aanvankelijk zijn seizoen beginnen in de UAE Tour, maar mogelijk gaat hij een week eerder al van start in de Clásica Jaén Paraiso, een gravelkoers in Spanje.

Dat betekent dat Pogačar niet op maandag 20 februari, als de UAE Tour van start gaat, maar al op maandag 13 februari voor het eerst in koers verschijnt in 2023. Het zou voor het eerst sinds 2020 zijn dat de tweevoudig Tourwinnaar zijn seizoen niet start in de WorldTour-koers in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Clásica Jaén Paraiso wordt dit jaar pas voor de tweede keer verreden. Afgelopen jaar was Alexey Lutsenko de eerste winnaar in Andalusië, na een koers van 187 kilometer met daarin meer dan 3.000 hoogtemeters en bijna 40 kilometer aan onverharde wegen. Dat Pogačar op grindwegen goed overweg kan, liet hij vorig jaar zien door Strade Bianche solo te winnen.

Info @Gazzetta_it – According to our sources @TamauPogi @TeamEmiratesUAE could start his 2023 a little bit earlier than expected. Already scheduled in Uae Tour (20-26 feb) he could be at the start also of Jaen Paraiso Interior (13 feb). @elcyclingpod @cycling_podcast

