Allan Peiper stapt definitief uit het wielrennen: “Strijd tegen kanker eist zijn tol”

Allan Peiper (61) stapt uit de wielrennerij. De ploegleider van UAE Emirates heeft besloten zich volledig te richten op zijn gezondheid. “De strijd tegen kanker eist zijn tol”, zo laat hij weten in een persbericht.

De Australische ploegleider vecht al zes jaar tegen kanker. Afgelopen Parijs-Roubaix gaf Peiper zijn baan als ploegleider bij UAE Emirates al op. Het team van Tadej Pogačar hoopte daarna nog dat Peiper in een adviserende rol zou verdergaan, maar daarvoor past de Australiër nu ook.

“De strijd tegen kanker in de afgelopen zes jaar eist zowel fysiek als mentaal zijn tol. Het is zelfs zo erg, dat ik denk niet meer te kunnen functioneren in de rol bij de ploeg die ik zou willen. De laatste jaren bij UAE hebben geweldige herinneringen opgeleverd. Het team heeft me erbij genomen, wetende dat ik van kanker aan het herstellen ben. Toch gaven ze me elke kans en hebben ze altijd gesteund. Ik ben daar heel erg dankbaar voor.”

“Dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan”

Ploegbaas Mauro Gianetti laat weten dankbaar te zijn voor de jaren met Peiper. “Alhoewel hij een stap terugneemt, zal hij voor altijd onderdeel uitmaken van onze ploeg. We hebben enorm veel van hem geleerd. Zijn professionaliteit, toewijding en kennis zijn van onschatbare waarde voor ons team geweest en we zijn dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan”, aldus Gianetti.

“We wensen hem het beste en steunen hem in zijn laatste gevecht. We weten dat hij deze horde met dezelfde drive en toewijding zal nemen als hij altijd doet. De deur zal na zijn herstel voor hem openstaan.”