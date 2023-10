vrijdag 6 oktober 2023 om 15:05

Tadej Pogacar krijgt steun van Sjoerd Bax in Ronde van Lombardije: “Normaal laatste koers van het seizoen”

Tadej Pogacar kent zijn ploeggenoten voor de Ronde van Lombardije. De Sloveense renner krijgt onder meer de Nederlander Sjoerd Bax, de Brit Adam Yates en de Zwitser Marc Hirschi aan zijn zijde. Pogacar kan de Ronde van Lombardije voor de derde keer (op rij) winnen.

Voor Pogacar is Lombardije succesvol terrein. De renner van UAE Emirates won namelijk de twee recentste edities. Vorig jaar klopte hij Enric Mas in een sprint met twee, een jaar eerder was het Fausto Masnada die er werd opgelegd in de laatste rechte lijn.

“Het is een van de vijf grootste eendagskoersen op de kalender. De wedstrijd is gemaakt voor klimmers, en dus ook voor mij. Normaal gezien is het ook de laatste wedstrijd van het seizoen voor mij. Het is een lange koers met veel zware beklimmingen. Je moet dus echt in goede doen zijn om mee te doen voor de prijzen. Ik heb twee jaar geleden op dit parcours gewonnen, dus het ligt me goed”, vertelt Pogacar op de ploegsite.

Pogacar versus Roglic versus Evenepoel

De laatste weken verzamelde Pogacar ereplaatsen in Italiaanse eendagskoersen. Zo lijkt hij toe te groeien naar zaterdag, wanneer hij in topvorm aan de start zal moeten verschijn. Pogacar zal het namelijk moeten opnemen tegen zowel Primoz Roglic als Remco Evenepoel.