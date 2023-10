vrijdag 6 oktober 2023 om 11:13

Evenepoel, Pogacar en Roglic treffen elkaar voor het eerst in twee jaar weer

In de Ronde van Lombardije zijn Tadej Pogačar, Primož Roglič en Remco Evenepoel de drie uitgesproken topfavorieten. Drie klassementsrenners die ook uitstekend overweg kunnen in de klassiekers, maar de voorbije twee jaar reden ze nooit tegen elkaar. De laatste confrontatie tussen deze drie wereldtoppers was namelijk ook in de Ronde van Lombardije, in de editie van 2021.

In dat jaar wist Pogačar voor het eerst Il Lombardia te winnen, toen door Fausto Masnada te verslaan. In de eerste groep daarachter, op 51 seconden, eindigde Roglič op de vierde plaats. Evenepoel vinden we terug op een negentiende plaats, exact een jaar nadat hij zwaar ten val kwam in de Italiaanse najaarsklassieker.

“Ik ben blij dat ik nog bij de eerste twintig eindig, dus nee, ik ben niet te ontgoocheld. Alles draait om de benen. Als je die niet hebt, dan moet je dat aanvaarden”, was de reactie van Evenepoel na die koers. Sindsdien stonden Pogačar, Roglič én Evenepoel niet meer met zijn drieën aan de start van een koers.

In totaal stonden de Slovenen en de Belg nog maar vijf keer samen aan de start van een wedstrijd. Dat was ook in de Giro dell’Emilia 2021 (gewonnen door Roglič) en op de wegwedstrijden van het WK en de Olympische Spelen van dat jaar. Hun allereerste confrontatie was op het WK wielrennen van 2019 in Harrogate.