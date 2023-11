maandag 20 november 2023 om 19:10

Tadej Pogacar kijkt volgend jaar niet alleen naar Jumbo-Visma: “Competitie zal nu toenemen”

UAE Emirates versus Jumbo-Visma: in de voorbije editie van de Tour de France kregen we een fascinerende tweestrijd te zien tussen deze twee ploegen. De kopman van UAE Emirates, Tadej Pogacar, schuift nu echter een derde formatie naar voren met het oog op 2024. “Er is met BORA-hansgrohe nog een sterke ploeg bijgekomen”, citeert GCN.

De Duitse formatie wist zich voor komend seizoen te versterken met Daniel Felipe Martínez, maar toch vooral met Primoz Roglic. De Sloveen vertrekt na acht seizoenen bij Jumbo-Visma, om bij BORA-hansgrohe de absolute kopman te worden in het rondewerk. Pogacar verwacht komend seizoen veel van zijn oudere landgenoot, die na enkele jaren van afwezigheid weer zal starten in de Tour de France.

“Hij zal het nog beter voor elkaar hebben bij BORA-hansgrohe”, aldus Pogacar. “De competitie zal nu toenemen, nu Primoz is vertrokken bij Jumbo-Visma. Er is met BORA-hansgrohe nog een sterk team bijgekomen”, sorteert Pogacar voor op een mogelijke driestrijd in de komende Ronde van Frankrijk.

Over sterkte van zijn eigen ploeg

Over zijn eigen ploeg heeft de tweevoudig Tourwinnaar het volgende te vertellen: “‘Ik vind het jammer dat er een aantal goede renners (doelt op onder meer George Bennett, Davide Formolo en Matteo Trentin, red.) zijn vertrokken, maar er zijn ook zeer goede renners bijgekomen. Ik durf wel te stellen dat we een superteam hebben.”

Pogacar zal ook volgend jaar in de Tour weer worden uitgespeeld als de belangrijkste renner van UAE Emirates. “Maar het is voor de druk wel beter om met twee kopmannen naar de Tour te gaan. Dan kunnen we meer bewerkstelligen op tactisch gebied. Adam Yates, Juan Ayuso en João Almeida kunnen allemaal als mede-kopman worden uitgespeeld.” Yates was dit jaar de tweede klassementstroef van UAE Emirates en werd derde in het eindklassement.