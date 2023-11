donderdag 2 november 2023 om 11:10

Pogacar wil zich niet alleen focussen op de Tour: “Ik hou van nieuwe uitdagingen”

Tadej Pogacar kende dit jaar een zeer succesvol voorjaar met winst in onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar in de Tour de France moest hij (opnieuw) zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard. Een veelgestelde vraag is dan ook: is een dergelijke combinatie tussen de voorjaarsklassiekers en de Ronde van Frankrijk nog wel mogelijk?

“Misschien heeft het feit dat ik mij dit jaar heb moeten voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen en de Waalse klassiekers me de Tour gekost”, laat de Sloveen in gesprek met FloBikes zijn licht schijnen op de combinatie voorjaarklassiekers-Tour de France. “Het is geen ideale combinatie, maar ik hou ervan om te koersen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik zou het moeilijk vinden om enkel op de maand juli te focussen, terwijl ik van mezelf weet dat ik ook in het eerste en laatste deel van het seizoen goed kan presteren.”

Dit jaar kende de tweevoudig Tourwinnaar een verre van vlekkeloze voorbereiding op de Franse ronde. Door een polsbreuk na een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik werd zijn voorbereiding ernstig verstoord, en werd het een race tegen de klok om op tijd fit te geraken voor La Grande Boucle.

“Dat hielp zeker niet. Wanneer je zes weken op de rollen moet trainen, ben je niet klaar om drie weken te klimmen en te sprinten. Je moet al veel doen in de twee maanden na Luik en dan kwam die polsblessure er nog bij. Het was gewoon te veel. Ik had niet de benodigde basis.”

Verdere ontwikkeling

Pogacar hoopt volgend jaar wel zonder problemen te kunnen toewerken naar de Tour. De renner van UAE Emirates heeft op zijn 25ste al ontzettend veel gewonnen, maar hij boekt naar eigen zeggen nog altijd progressie. “Dat zegt mijn gevoel, maar blijkt ook nog eens uit mijn waarden.”

“Ik beschik nu bijvoorbeeld over meer ervaring, maar ik kan altijd nog meer leren. Mijn lichaam kan de komende jaren nog veel verbeteren, al is dat wel steeds moeilijker om te realiseren. Het zit hem nu in de details en werkethiek.”