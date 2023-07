Tadej Pogacar incasseert tik in bergrit naar Laruns: “Reed op slotklim op mijn limiet”

Voor Tadej Pogačar en UAE Emirates begon de Tour de France nog zo goed, maar na de eerste bergrit kijkt hij aan tegen een achterstand van 53 seconden op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. “Ik denk dat hij kon zien dat ik al vol gas reed toen er versneld werd op de slotklim”, zegt de Sloveen na afloop van de etappe naar Laruns.

Pogačar twijfelt even als hij de vraag krijgt of hij verrast werd door de demarrage van Vingegaard op de Col du Marie Blanque. “Dat weet ik niet… Ik denk dat hij kon zien dat ik al vol gas reed toen er versneld werd op de slotklim. Daarop besloot hij aan te vallen”, blikt Pogi terug. Hij is ook realistisch over dat moment. “Ik kon hem niet volgen, omdat hij duidelijk sterker was vandaag.”

“Tijdens de laatste twee kilometer van die klim reed ik zeker op mijn limiet”, geeft wittetruidrager Pogačar toe. “Ik hoop dat ik morgen betere benen heb, en ik denk dat het goed komt. De Tour duurt nog lang en ik voel mij nog goed.”

Ook zette Pogačar, nu zesde op 1.40 minuut van de nieuwe gele trui Jai Hindley, een kanttekening bij zijn tijdverlies. “Ik baal vooral dat mijn vriendin (Urska Zigart, red.) gevallen is in de Giro Donne en dat ze een hersenschudding heeft. Dat is slechter nieuws dan dat ik nu een minuut verlies op Jonas”, zet hij het in perspectief.

