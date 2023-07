Mauro Gianetti na tijdsverlies Tadej Pogacar: “Hadden al twijfels bij start Tour”

Video

Tadej Pogacar kreeg in de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France een flinke tik van Jonas Vingegaard. Op weg naar Laruns moest de Sloveen meer dan een minuut toegeven op zijn concurrent voor het geel. Voor Mauro Gianetti, teammanager van UAE Emirates, komt het tijdverlies niet uit de lucht vallen.

“Het was het gevecht wat iedereen verwachtte”, begon Gianetti voor de camera van WielerFlits. “Vingegaard was erg indrukwekkend en Jai Hindley heeft het ook goed gespeeld. Hij deed het heel goed. Voor ons was het geen superdag. Ik heb nog niet met Tadej gesproken. We hadden voor de start van de Tour al een beetje twijfel, maar hadden goede hoop na de rit naar Bilbao. Nu blijkt dat er toch nog een verschil is tussen hem en Vingegaard. Gelukkig hebben we in de eerste ritten wat seconden gepakt. Nu verliezen we tijd, maar het is niet heel veel. We doen nog mee.”

UAE Emirates nam gedurende de rit de controle in het peloton. Was dat wel verstandig, gezien Pogacar niet op zijn best was? “Ik denk niet dat hij niet goed was, hij was gewoon de tweede achter Vingegaard. Als dat niet goed is… Tadej was goed, maar het was niet genoeg om bij Jonas te zitten.”

“Het was ook onze verantwoordelijkheid om de koers in handen te nemen en de voorsprong niet te ver op te laten lopen. Hindley heeft de Giro gewonnen. Zoals ik vanochtend al zei, zal de strijd waarschijnlijk niet alleen gaan tussen Tadej en Vingegaard. We moeten ook rekening houden met andere uitdagers. We zien nu dat Jai Hindley een serieuze uitdager is.”

“Het is nog een lange Tour”

Bij UAE Emirates hoopten ze dat Pogacar in goede conditie was. “Maar we wisten vanaf het begin, vanaf de val in Luik, dat het moeilijk zou zijn om honderd procent te zijn. Nu zijn we hier, we respecteren de koers. We vechten vanaf de eerste dag. We hebben de gele trui vier dagen in het bezit gehad. We nemen onze verantwoordelijkheid en staan op dit moment slechts 50 (53, red.) seconden achter Vingegaard en een minuut en 50 (40, red.) seconden achter Hindley. We hebben vijf ritten gehad. Het is nog een lange Tour.”

