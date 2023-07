Annemiek van Vleuten verstevigt leiding in Giro Donne met nieuwe solozege

Annemiek van Vleuten heeft, na de tweede etappe, ook de zesde etappe van de Giro d’Italia Donne 2023 op haar naam geschreven. De 40-jarige wereldkampioene van Movistar kwam na 102 kilometer solo over de finish op een heuvel in Canelli, nadat ze 14 kilometer voor de meet was weggereden uit een elitegroep. Van Vleuten verstevigt daardoor haar leidende positie in het algemeen klassement.

Op het programma stond een rit van iets meer dan 100 kilometer rond Canelli, waar er bij terugkomst nog een finishklimmetje te wachten stond. De klim van Castino (4,5 km aan 5,9%) was halverwege de scherprechter en daarna volgden in de finale nog twee hellinkjes. Eerst de Calosso (2,6 km à 6,6%, max 10%) en daarna de slotklim van 700 meter aan 7,7%.

Een serieuze vlucht van de dag bleef uit. Wel reden meerdere rensters korte tijd voor het peloton uit in het eerste deel van de etappe. Onder meer Karlijn Swinkels, Anouska Koster, Ilse Pluimers, Audrey Cordon-Ragot en Letizia Paternoster toonden zich in het offensief, maar zij bleven niet lang vooruit.

Het uitgedunde peloton bereikte de top van de Castino, waardoor de strijd om de ritzege nog helemaal open lag. Een flinke tegenvaller was er ruim 30 kilometer voor de meet voor Antonia Niedermaier, de verrassende ritwinnares van dinsdag. Zij werd in de afdaling onderuit gereden door Urska Zigart, sloeg hard tegen het asfalt en moest opgeven. Daardoor moest, na Elisa Longo Borghini, nog een klassementsrenster opgeven.

Van Vleuten op naar profzege 101

Ondertussen hield Team dsm-firmenich het tempo hoog op weg naar de Calosso, waar Annemiek van Vleuten op de smalle weggetjes wegreed van de rest. De rozetruidraagster pakte al snel 20 seconden voorsprong en begon met die voorsprong aan de laatste 10 kilometer. Van Vleuten liep alleen maar verder uit.

Haar vijftiende etappezege ooit in de Ronde van Italië voor vrouwen kon haar niet meer ontgaan. Ze reed stoïcijns door naar Canelli en kwam solo over de finish, om zo haar tweede ritzege van deze Giro te boeken en haar roze trui nog verder te verstevigen.

Lorena Wiebes wist op de venijnige aankomst naar de tweede plaats te sprinten, op 20 seconden van Van Vleuten. Ze bleef Duits kampioene Liane Lippert nipt voor. Daarachter vielen wat verschillen met de andere concurrentes van de leidster in het algemeen klassement.