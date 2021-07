Tadej Pogacar: “Ik heb de Mont Ventoux pas een keer beklommen”

Tadej Pogačar heeft de tiende etappe van de Tour de France overleefd en kan zich dus opmaken voor de elfde rit, die gekleurd wordt door twee beklimmingen van de Mont Ventoux. In de regio van de Ventoux wordt het erg warm. “We zullen zien welke invloed het warme weer morgen heeft op mij”, aldus de geletruidrager.

Op weg naar Valence kwam Pogačar niet in de problemen, al ging het niet heel makkelijk. “Het was de hele etappe winderig, maar in de laatste twintig kilometer was er nog wat meer tegenwind. Voor de rest was het behoorlijk rustig tussen sommige versnellingen in. Ik kon relaxen en goed eten. Dat is weer een rit minder om mij zorgen over te maken”, zegt de Sloveen van UAE Emirates.

Woensdag wacht de bergrit naar Malaucène, inclusief twee beklimmingen van de Mont Ventoux. “Ik heb de Mont Ventoux pas een keer beklommen, dat was vlak voor deze Tour de France. Er waren toen al zoveel fans op een normale dag, dat ik mij niet kan voorstellen hoe druk het morgen zal zijn”, blikt Pogačar vooruit. “Ik kijk ernaar uit om daar te koersen. Het zal een lange, zware en warme dag worden. Maar ik heb daar op getraind en voel mij goed voorbereid.”