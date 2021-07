Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 11 over de Mont Ventoux naar Malaucène

Na de vlakke etappe richting Valence volgt er woensdag weer een kans voor de klimmers. In de 199 kilometer lange rit wordt de Mont Ventoux liefst twee keer beklommen en ligt de finish na de afdaling van ‘de Reus van de Provence’ in het dorp Malaucène. Krijgen we een strijd op twee fronten? We blikken vooruit!

Parcours

Ongetwijfeld kijken veel wielerliefhebbers al maandenlang reikhalzend uit naar deze elfde etappe van de Tour de France. Na vijf jaar is de mythische Mont Ventoux terug in het parcours en waar een enkele passage al menig wielerhart harder doet kloppen, is de Kale Berg in deze rit zelfs twee keer in de route opgenomen!

In het Rhônedal gaat deze veelbelovende etappe van start, in Sorgues bij Avignon om precies te zijn. Het weelderig groen van dit stadje verleidde grootmeesters als Pablo Picasso en Georges Braque om er in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog ’s zomers te komen schilderen.

In de Tour is Sorgues voor het eerst etappeplaats, maar wel was hier al twee keer de start van een etappe in Parijs-Nice. In 2007 ging hier de rit naar Manosque van start, die door Yaroslav Popovych werd gewonnen. En vorig jaar maart begon hier de rit naar Apt, waarin Tiesj Benoot beslag legde op de overwinning.

Ook in deze Touretappe ligt Apt op de route als het peloton vanuit Sorgues oostwaarts de Luberon binnenrijdt. In dit stadje, een van de mooiste plaatsjes in de Provence, slaat de route af in noordelijke richting naar de Col de la Liguière (9,3 km aan 6,7%), een goede opwarmer voor wat komen gaat. Na de top dalen de renners af naar het 250 meter lager gelegen dorpje Sault om via de ‘makkelijkste’ kant aan de eerste beklimming van de Mont Ventoux (24,3 km aan 5%) te beginnen.

Vanuit Sault is de weg naar de top van de Reus van de Provence langer dan vanuit Bédoin en Malaucène en het hoogteverschil is kleiner. Eerst rijden de renners tussen de lavendelvelden, om op den duur in de bossen terecht te komen. Na skistation Chalet Reynard begint de klim pas ècht, met de moeilijkste kilometers in het herkenbare maanlandschap met stijgingspercentages tot 9,6 procent.

Als de renners eenmaal de top hebben bereikt op 1.910 meter hoogte, wordt afgedaald tot 379 meter in aankomstplaats Malaucène. Van daaruit gaat de route over de Col de la Madeleine (niet te verwarren met de bergpas in de Alpen) naar Bédoin voor de beroemdste klim van de Mont Ventoux (15,7 km aan 8,8%). Vrijwel direct schiet de hellingsgraad in het bos naar de tien procent terwijl de weg naar boven slingert.

Tot aan Chalet Reynard loopt het wegdek haast eindeloos op, maar vanaf het skistation vlakt het even iets af. Daarna zijn de renners opnieuw op de kale kam van de berg aangekomen. Na de tweede beklimming van de Mont Ventoux liggen weer acht, vijf en twee bonificatieseconden klaar voor de eerste drie renners.

Normaal gesproken hebben de renners aan hun klimmersbenen voldoende en ligt de meet op de top van de Kale Berg, maar deze keer moeten zij ook hun daalcapaciteiten aanspreken. De aankomststreep wordt namelijk in Malaucène neergelegd. Inderdaad: na een afdaling van twintig kilometer. Hier wisselen steile stukken af met stroken van vijf procent, het gaat makkelijk en heel hard naar beneden. Na een paar bochten bereiken de renners de finish na 198,9 kilometer.

De eerste passage van de Mont Ventoux De tweede passage van de Mont Ventoux

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 17.20 en 18.00 uur

Afstand: 198,9 kilometer

Favorieten

Na een welverdiende rustdag en een niet al te uitputtende etappe naar Valence is het woensdag weer aan de klimmers in deze Tour. De elfde etappe trekt liefst twee keer over de flanken van de iconische Mont Ventoux, een beklimming in de Provence die bij veel renners angst inboezemt. Verstoppertje spelen is er niet bij voor de klassementsrenners, maar toch verwachten we niet dat de Tadej Pogačars van deze wereld zullen strijden om de ritzege.

Nee, we verwachten een strijd op twee fronten op weg naar Malaucène, net als in de Alpenetappes naar Le Grand-Bornand en Tignes. Het zal ongetwijfeld weer een hels gevecht worden om in de vlucht van de dag te komen. Een renner die we zeker in de spits van de koers verwachten, is Ion Izagirre. De Bask, die al enkele jaren uitkomt voor Astana-Premier Tech, krijgt de komende etappes de vrijheid om op jacht te gaan naar dagwinst. Afgelopen zaterdag mocht hij al dromen van ritwinst, maar greep hij er net naast.

Op weg naar Le Grand-Bornand ontpopte Izagirre zich tot een van de sterkste renners in de kopgroep, maar had hij de pech dat Dylan Teuns die dag een tikkeltje sterker was. Woensdag volgt er een nieuwe kans voor de ervaren klimmer, die eerder al eens een Touretappe wist te winnen in Morzine. Waarom we Izagirre bombarderen tot de grootste kanshebber op de ritzege? De renner beschikt over een goed stel klimmersbenen, heeft de punch en de ervaring om het af te maken en is bovenal een eminent daler.

Dat laatste komt zeker van pas, indien als je als vluchter op de top van de laatste passage van de Mont Ventoux een beperkte voorsprong moet verdedigen of tijd moet goedmaken.

Voor Julian Alaphilippe kan de Tour al niet meer stuk na een ritzege in Landerneau. De Franse wereldkampioen begon de Tour op de best mogelijke manier met ritwinst en de gele trui, maar is wel weer toe aan een succesje. Alaphilippe dacht na een uitstekend openingsweekend stiekem aan een goed klassement, maar staat inmiddels al op een onoverbrugbare achterstand. Het enige wat nu nog rest, is de jacht op een tweede en misschien wel derde ritoverwinning. Alaphilippe zal de etappe van woensdag met rood hebben omcirkeld.

De renner van Deceuninck-Quick-Step beschikt over de kwaliteiten om te zegevieren in Malaucène. De Franse publiekslieveling hoort in een kopgroep altijd bij de betere klimmers, kan in een finale rekenen op zijn explosieve benen en we kennen Alaphilippe ook als een uitstekende daler. De grote vraag is wel of hij al voldoende is hersteld van de barre tocht van zondag. In de etappe naar Tignes zat Alaphilippe mee in de kopgroep, maar moest hij verkleumd en onderkoeld afhaken om uiteindelijk op meer dan een halfuur te finishen.

Nog een renner om in de gaten te houden: Dylan Teuns. De Belg van Bahrain Victorious was deze Tour al succesvol in Le Grand-Bornand en kan nu zonder stress op jacht gaan naar een tweede dagzege in deze Tour. Teuns heeft de benen om het af te maken, daarover bestaat geen twijfel, maar moet eerst nog wel in de vlucht van de dag geraken. Ook Wout Poels, een ploegmakker van Teuns bij Bahrain Victorious, zal willen meesluipen nu hij is verwikkeld in de strijd om de bergtrui. En wat kan sprinter Sonny Colbrelli, zondag nog knap derde in de Alpenrit naar Tignes?

Voor veel renners is het de komende etappes een kwestie van moeten, in de hoop de Tour van nog wat glans te voorzien. We denken spontaan aan Miguel Ángel López, die met grote ambities begon aan de Ronde van Frankrijk maar inmiddels van een koude kermis is thuisgekomen. De Colombiaan van Movistar startte in Bretagne met klassementsambities, maar die kunnen nu gerust de prullenbak in na enkele valpartijen en mindere dagen in het gebergte. López zal zich nu moeten onderscheiden als rittenkaper.

We verwachten López woensdag zeker in de vuurlinie, aangezien hij goede herinneringen heeft aan de Mont Ventoux. Superman won vier weken geleden, in aanloop naar de Tour, namelijk nog de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Ook toen reden de renners tweemaal de gevreesde ‘Reus van de Provence’ over. Alejandro Valverde zal eveneens met interesse naar het routeboek hebben gekeken. De Spanjaard speelt net als López geen rol meer in het algemeen klassement en is in een omvangrijke ontsnapping altijd een gevaarlijke klant.

Is het straks Colombia boven op de Mont Ventoux? Zeker is dat het Zuid-Amerikaanse land heel wat klimmers heeft afgevaardigd voor deze Tour en met López, Nairo Quintana, Sergio Higuita en Esteban Chaves staan er ook enkele kandidaat-ritwinnaars aan de start. Bergkoning Quintana zal zoveel mogelijk punten willen sprokkelen voor het bergklassement, maar zal een eventuele ritzege zeker niet laten liggen. Higuita was zondag ook al in de aanval naar Tignes, van Chaves hebben we nog niet veel gezien in deze Tour.

Simon Yates gaf voor de start van de Tour al aan geen klassementsambities te koesteren, maar op jacht te gaan naar ritzeges. Na ruim een week is duidelijk geworden dat het geen sinecure is om een etappe te winnen in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Yates probeerde het wel op weg naar Le Creusot en Le Grand-Bornand, maar botste duidelijk op zijn limieten. Woensdag volgt een nieuwe kans over de Mont Ventoux, maar dan zal de Brit van Team BikeExchange wel met betere benen aan de start moeten staan.

Yates is kortom nog op zoek naar zijn allerbeste vorm, Michael Woods maakte daarentegen al wel indruk in de verregende Alpenetappe met aankomst in Le Grand-Bornand. De ritzege bleek net iets te hoog gegrepen, maar Woods eindigde na een zeer aanvallende koers wel knap als derde in de stromende regen. De coureur van Israel Start-Up Nation, die nog altijd op jacht is naar zijn eerste overwinning in de Ronde van Frankrijk, zal alles in het werk stellen om woensdag wél als eerste over de streep te komen.

Voor Jumbo-Visma was het na amper een week al wonden likken en schakelen, na het uitvallen van Robert Gesink en kopman Primož Roglič. De Nederlandse formatie staat met de beloftevolle Jonas Vingegaard nog wel in de bovenste regionen van het algemeen klassement, maar Jumbo-Visma zal de komende dagen ook op jacht gaan naar dagwinst. Wout van Aert mag het proberen in de vlakke- en overgangsetappes, in de bergritten is het dan weer aan Sepp Kuss en Steven Kruijswijk om de eer hoog te houden.

Kuss zagen we zondag al in de aanval gaan op weg naar Tignes. De sierlijke klimmer uit Colorado bleek toen nog niet sterk genoeg om mee te doen om de ritzege, maar op een goede dag is Kuss bergop bijna niet te stoppen. Ook Kruijswijk gaat in de tweede en derde week van de Tour proberen een etappe te winnen. “Dat is een heel andere rol dan die ik gewend was. We gaan kijken of het zo gaat lukken. Ik heb er vertrouwen in, want het is een zware week geweest en de ritten die nog gaan komen, daar zitten mooie kansen bij.”

Andere namen om rekening mee te houden zijn Bauke Mollema en Vincenzo Nibali namens Trek-Segafredo, Jakob Fuglsang en Spaans kampioen Omar Fraile (Astana-Premier Tech), Sergio Henao (Qhubeka NextHash), Pierre Latour (TotalEnergies), Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM), Patrick Konrad en Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) en Lucas Hamilton in dienst van Team BikeExchange. En wat kan Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) nu Mathieu van der Poel vertrokken is?

Verder noteren we de namen van Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Dan Martin in het tenue van Israel Start-Up Nation. Franck Bonnamour is een andere naam om in de gaten te houden. De 26-jarige Fransman van B&B Hotels p/b KTM is in de schaduw van de grote mannen bezig aan een uitstekende Tour. Bonnamour trok al meerdere malen ten aanval en werd zo al keurig zesde in Le Creusot en vijfde in Tignes. Kan hij woensdag op weg naar Malaucène nog hoger mikken?

Ook Tiesj Benoot is een renner om in de smiezen te houden. De Belg van Team DSM kijkt zeker met een schuin oog naar de etappe, maar houdt wel een slag om de arm. “Ook de rit met de Ventoux spreekt mij aan, maar dat is misschien net iets te zwaar.” Twee renners die normaal geen problemen hebben met een klim als de Mont Ventoux zijn Jesús Herrada en Tao Geoghegan Hart, maar de Spanjaard en Brit lijken niet over het gewenste vormpeil te beschikken. Datzelfde geldt voor Chris Froome, of weet de Brit nog een keer te verrassen?

We gaan uit van een scenario waarin een vluchtgroep de vrijgeleide krijgt van het peloton, maar wellicht zien we toch wel een strijd tussen de favorieten om de ritzege. In dat geval kunnen we uiteraard niet om Tadej Pogačar (UAE Emirates) heen, maar we mogen ook zeker niet Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), Enric Mas (Movistar), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), David Gaudu (Groupama-FDJ) en Wilco Kelderman namens BORA-hansgrohe uitvlakken.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Ion Izagirre

*** Miguel Ángel López, Julian Alaphilippe

** Dylan Teuns, Simon Yates, Michael Woods

* Sergio Higuita, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Sepp Kuss

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Er kan woensdag af en toe een lokaal (onweers)buitje vallen, maar de renners hoeven niet te vrezen voor taferelen zoals in de Alpen. Het blijft overwegend droog en in de dalen kan het kwik oplopen tot ongeveer 30 graden. In de bergen is het kouder en op de top van de Ventoux een graad of 15. Ook waait er op de Ventoux een stevige zuidwestenwind.

Eurosport 2 en de Eurosport Player zijn er vanaf de start om 12.00 uur live bij. NOS Sport (NPO 1) en Sporza op Eén (11.50-13.00 uur en 13.30 uur tot de finish) en Canvas (13.00 uur-13.30 uur) brengen de etappe ook vanaf het prille begin in de huiskamers. Ook is de etappe rechtstreeks te zien via GCN. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

Tour du Vin: etappe 11 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten. Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 11: Sorgues – Malaucène