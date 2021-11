Tadej Pogacar benoemt eigen zwaktes: “Ik kan ook instorten”

Tadej Pogačar heeft in een podcast met Geraint Thomas gereageerd op uitspraken van onder meer Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma gaf aan dat het lijkt ‘alsof Pogačar nooit een slechte dag heeft‘, maar de tweevoudig Tourwinnaar spreekt dat tegen. “Net als iedereen kan ook ik instorten”, vertelt hij.

“Ik denk niet mijn tegenstanders bang voor mij moeten zijn”, aldus de Sloveen. “Ik ben nog steeds kwetsbaar en het is niet onmogelijk om mij te laten instorten. Ik ben sterk op de middellange beklimmingen, daar trap ik goede wattages, maar in de langere klimmen ben ik te verslaan. Dat kan ook gebeuren als er geklommen moet worden naar grote hoogtes.”

Daarnaast weet de kopman van UAE Emirates dat zijn ploeg ook niet altijd even sterk ik. “Als ik plots een wedstrijd heb waarin ik geen ploeg om mij heen heb, dan kunnen teams met meerdere kopmannen van ver gaan aanvallen. Dat is dan moeilijker te controleren en daarmee kunnen ze het mij heel moeilijk maken”, geeft Pogačar aan.

De juiste tactiek vinden

Geraint Thomas, die zelf in 2018 de Tour de France won, is onder de indruk van Pogačar. “Hij heeft het wielrennen mee veranderd”, vindt de 35-jarige klimmer uit Wales. “Hij heeft samen met zijn generatie gezorgd voor een nieuwe manier van koersen. Er kan van alles gebeuren, van het begin tot het einde. Natuurlijk is het een motivatie om hem te verslaan, maar je moet de juiste tactiek vinden. Bij INEOS Grenadiers maken we niet meer het treintje waarmee we ons door de jaren heen wel hebben onderscheiden. Want dat zou betekenen dat we Pogačar in een wagonnetje meenemen.”