Jonas Vingegaard over bijzondere ontwikkeling in 2021: “Veel geleerd over mezelf”

Voor Jonas Vingegaard was zijn derde seizoen bij Jumbo-Visma het beste jaar tot nu toe. De 24-jarige Deen nam de rol van kopman over in de Tour de France nadat Primož Roglič moest opgeven, en werd knap tweede. In gesprek met Cyclingnews blikt hij uitgebreid terug op 2021. “Ik wilde een betere helper worden en stappen maken als renner. Maar ik heb veel meer bereikt. En ik heb veel geleerd over mezelf”, vertelt hij.

Voor Vingegaard was 2021 een topjaar, met als uitschieter zijn tweede plaats in de Tour de France, maar ook een tweede plek in de Ronde van het Baskenland, eindwinst in de Wielerweek van Coppi en Bartali en ritwinst in de UAE Tour. “Ik ging het seizoen in zonder al te veel verwachtingen, maar ik heb een geweldige ontwikkeling achter de rug. Ik ben daar heel blij mee. Ik wilde een betere helper worden en stappen maken als renner. Maar ik heb veel meer bereikt dan dat”, geeft hij aan.

“Maar ik wil mij graag blijven focussen op mijn ontwikkeling en verbetering. Dat geldt ook voor volgend jaar”, aldus Vingegaard. “Ik heb veel geleerd over mezelf en hoe ik bepaalde dingen moet aanpakken. Er was in de Tour veel druk en mensen spraken erover, maar ik heb het goed verwerkt. In het verleden heb ik wel problemen gehad met de verwachtingen die van mijzelf had. Nu wil ik gewoon mijn best doen en is er minder focus op het resultaat. Dat is echt anders dan vroeger.”

Toch weet Vingegaard dat er wat van hem verwacht wordt. “Ik wil nog steeds resultaten behalen. Maar in de Ronde van Polen, tijdens mijn eerste profjaar, begon ik als leider aan de slotrit. Toen kon ik de druk niet aan, omdat ik dacht dat ik moest winnen. Dat soort dingen heb ik nu beter onder de knie. En zo lang ik zie dat ik mijzelf fysiek en mentaal kan blijven verbeteren, dan ben ik tevreden”, stelt hij.

Tadej Pogačar

In de voorbije Tour de France stuitte een 24-jarige Vingegaard op Tadej Pogačar, en de Sloveen zal in 2022 zijn titel in de Tour opnieuw gaan verdedigen. “Het lijkt erop alsof hij geen slechte dagen heeft op de fiets, maar ik hoop dat we hem kunnen verslaan”, zegt de Deen. “Dat wordt ons doel. De Tour is de grootste wedstrijd van het jaar, dus het zou ongelooflijk zijn om die te winnen. Ik zie geen zwaktes bij Pogačar. Hij is goed in alles, maar we moeten er gewoon elke dag staan en ons best doen.”

Tourstart in Kopenhagen

“Ik geef in 2022 de voorkeur aan de Tour de France, omdat die volgend jaar begint in Denemarken. Maar het kan ook zijn dat we met twee kopmannen beginnen aan de Tour”, legt Vingegaard uit. “Het kan wel zo zijn dat de ploeg wil dat ik de Vuelta rijd, en dan zal ik dat ook doen, maar persoonlijk zou het geweldig zijn om de Tour te rijden. Als de start niet in Denemarken was, dan had ik graag de Vuelta of de Giro gereden. Natuurlijk wil ik dat in de toekomst wel graag doen.”

De Deen debuteerde afgelopen zomer in de Ronde van Frankrijk en voelde daar een bepaalde spanning. “Er is iets speciaals en je voelt dan echt dat je daar bent. Het zou mooi zijn als ik de Tour weer kan rijden en daar hoop ik op, maar ik heb het nog niet gehoord van de ploeg. Ik zie wel wat het wordt. Ik ben er zeker van dat we met een goed plan komen”, weet hij. “Maar mijn focus ligt op mijn ontwikkeling. Ik weet ook niet of ik als kopman zal starten. Dat bepaalt de ploeg, maar het zou mooi zijn.”