Sweeck na zege in Maasmechelen: “Frustratie over gisteren speelde geen rol”

Voor Laurens Sweeck van Crelan-Fristads zal zijn overwinning in Maasmechelen als een verlossing voelen. Gisteren was de Belg nog gefrustreerd over het missen van de overwinning in Ruddervoorde omdat zijn landgenoot en winnaar Eli Iserbyt van Pauwels Sauzen-Bingoal te weinig op kop zou hebben gereden. Toch nuanceert hij het vermeende conflict tussen de twee. “Ik werd niet gedreven door frustratie”, zei hij.

“Het is misschien wel goed dat er wat leven in de brouwerij wordt gebracht in de cross”, grapte hij. De Leuvenaar, die zijn eerste overwinning van het seizoen pakte, voelde zich opgelucht over zijn winst. “Ik ben blij dat het geluk eens mijn kant op valt. Ik zat er al een paar keer dichtbij en heb laten zien dat ik met de besten mee kan. Het plan was om uit de problemen te blijven door zoveel mogelijk vooraan te zitten en niet vast te komen zitten achter anderen”, aldus de 28-jarige renner.

Voor Sweeck was het ook zijn eerste overwinning in de Wereldbeker. “Ik ben er al een paar keer heel dichtbij geweest. Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is”, verklaarde hij. Eerder dit jaar werd hij al twee keer tweede in Waterloo en Fayetteville en vorige week eindigde hij als vierde in Tábor. In het klassment staat hij nu tweede achter Eli Iserbyt.