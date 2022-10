Sweeck boos op ‘onverdiende winnaar’ Iserbyt: “Als kampioen moet je je verantwoordelijkheid nemen”

Een boze Laurens Sweeck na afloop de Superprestige Ruddervoorde. De renner van Crelan-Fristads, die als tweede eindigde, baalde ervan dat zijn voormalig ploeggenoten van Pauwels-Sauzen Bingoal weinig werk verrichtten in de achtervolging op Lars van der Haar. “Ze pakken hun verantwoordelijkheid niet, dat vind ik laag bij de grond”, zei Sweeck over Michael Vanthourenhout en de uiteindelijke winnaar, Eli Iserbyt.

“Als je met twee ploeggenoten rijdt, dan rijd je het gat dicht”, vond Sweeck, die een slechte start kende. “Het was drummen, ik zat ingesloten. Dan is het knokken. Het is beter dat dat niet gebeurt, maar ik denk niet dat dat echt een probleem was. Je ziet wat er gebeurt met Lars, pech rijdt altijd mee. Maar ik denk dat als wij wat minder naar elkaar hadden gekeken, dan hadden we veel gemakkelijker meegedaan voor de winst.”

Die overwinning ging uiteindelijk nog wel naar Eli Iserbyt, nadat Lars van der Haar twee keer lek reed en terugzakte. “Als je drie, vier ronden in het wiel blijft zitten, dan win je volgens mij onverdiend”, doelde Sweeck op Iserbyt. “Hij zou een kampioen moeten zijn, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen.”

Iserbyt reed in de voorlaatste ronde weg bij Sweeck. “Ik was toch wel verrast dat Eli opeens nog een eindschot had, omdat hij de hele tijd niet meewerkte. Eli reed een hele snelle ronde. In die kleine, korte bochten kan ik gewoon niet mee met die kleine mannen. Het is elke keer op meters getrokken worden en het terug dichtrijden”, sloot hij af.