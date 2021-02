Sweeck na tweede zege op rij: “Voelde dat ik het onder controle had”

Laurens Sweeck wist zondag in Lille zijn tweede zege van dit weekend te boeken. Zaterdag was hij ook al de sterkste in Middelkerke, kort nadat zijn schoonvader plots was overleden. “Het zijn echt wel zware dagen geweest. Slapen is ook niet optimaal, maar ik kan dat nu afronden”, reageert Sweeck na de X2O-cross in Lille.

In de tweede ronde maakte Sweeck al het verschil met de concurrentie. Hij bouwde snel een stabiele voorsprong uit. “Het was een ronde waar je continu aandachtig moest zijn”, geeft hij aan. “Het parcours veranderde een klein beetje, hier en daar kwamen ijsplekken. Ik probeerde daarom de risico’s beperkt te houden, waardoor ik niet super ver uitliep. Ze bleven achter mij ook niet stilstaan, maar ik had het gevoel dat ik het onder controle had.”

Met de vorm van de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal zit het dus wel goed. “Op het WK was ik ook wel goed, maar kwam ik er pas in de laatste rondes goed door. Ik denk dat ik die lijn heb kunnen doortrekken de afgelopen dagen”, zegt hij. “Ik hoop dat ik tegen volgend weekend terug honderd procent ben en over dezelfde benen beschik.”