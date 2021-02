Winnende Laurens Sweeck emotioneel na overlijden schoonvader

Laurens Sweeck schoot na afloop van de Noordzeecross in tranen. De reden: zijn pas overleden schoonvader. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal liet met zijn op de hemel gerichte zegegebaar weten met zijn hoofd bij hem te zitten.

In het interview liet Sweeck maar weinig los over het overlijden, maar op de vraag of hij daar zat met zijn hoofd tijdens de cross reageerde hij geëmotioneerd: “Toch wel.”

“Ik heb er verder niet veel woorden voor. Ik heb ook niet echt het gevoel dat ik veel heb afgezien”, gaat hij verder. “We hebben met de ploeg gereden en we staken er met drie bovenuit.”

Achteraf resteert de vraag: had Pauwels Sauzen-Bingoal niet Eli Iserbyt als winnaar naar voren moeten schuiven, zeker omdat Toon Aerts tot de voorlaatste ronde in zevende positie reed. Nee, vindt Sweeck: “Als het nodig was geweest om het klassement, was dat ook wel gelukt.”