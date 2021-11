Sven Vanthourenhout: “Mathieu richt zijn pijlen 100% op het WK, in tegenstelling tot Wout”

Sven Vanthourenhout durft voorzichtig zijn eerste conclusies te verbinden aan de wedstrijdprogramma’s van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De wereldkampioen rijdt deze winter zeker elf crossen, terwijl de Belgische kampioen twaalf keer in actie komt. “Mathieu richt zijn pijlen 100% op het WK”, aldus de bondscoach van België.

“In tegenstelling tot Wout van Aert”, gaat hij verder in gesprek met Het Laatste Nieuws. Het WK in het Amerikaanse Fayetteville staat dan ook (nog) niet op het programma van Van Aert.

“Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat er geen enkele kans bestaat dat Wout het WK rijdt”, aldus Vanthourenhout. “Wat hem betreft, is het afwachten hoe het de komende weken in het veld zal verlopen. Breidt hij zijn huidige programma nog wat uit? Dat kan, maar dat zal dan eerder afhangen van de omstandigheden. Terwijl dat bij Mathieu niet het geval is.”

Alpecin-Fenix maakte woensdag het voorlopige veldritprogramma van Van der Poel bekend. Hij duikt op 18 december in eigen land, in Rucphen, voor het eerst dit seizoen het veld in. Van Aert gaat op 4 december al voor het eerst crossen in Boom. De eerste ontmoeting tussen beide kemphanen is op 26 december in Dendermonde.