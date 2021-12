Dit is het veldritprogramma van Mathieu van der Poel en Wout van Aert (2021-2022)

Overzicht

Iedere winter is het uitkijken naar het moment dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert zich op het veldrijden gaan richten. In het seizoen 2021-2022 beginnen de uithangborden uit Nederland en België in december aan hun seizoen. Hun eerste ontmoeting staat gepland voor 26 december in Dendermonde. WielerFlits zet de programma’s van Van der Poel en Van Aert op een rij.

Waar treffen Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar?

Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

Telenet Superprestige Diegem (29 december 2021)

X2O Trofee Loenhout (30 december 2021)

Wereldbeker Hulst (2 januari 2022)

X2O Trofee Herentals (5 januari 2022)

Veldritprogramma Mathieu van der Poel in het seizoen 2021-2021

Wereldbeker Rucphen (18 december 2021)

Wereldbeker Namen (19 december 2021)

Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

Telenet Superprestige Heusden-Zolder (27 december 2021) – Nog niet bevestigd

Telenet Superprestige Diegem (29 december 2021)

X2O Trofee Loenhout (30 december 2021)

Wereldbeker Hulst (2 januari 2022)

X2O Trofee Herentals (5 januari 2022)

NK veldrijden Zaltbommel (9 januari 2022)

X2O Trofee Hamme (22 januari 2022)

Wereldbeker Hoogerheide (23 januari 2022)

WK veldrijden Fayetteville (30 januari 2022)

Veldritprogramma Wout van Aert in het seizoen 2021-2021

Telenet Superprestige Boom (4 december 2021)

Wereldbeker Antwerpen (5 december 2021)

Ethias Cross Essen (11 december 2021)

Wereldbeker Val di Sole (12 december 2021)

Trainingsstage in Sant Feliu de Guixols

Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

Telenet Superprestige Heusden-Zolder (27 december 2021)

Telenet Superprestige Diegem (29 december 2021)

X2O Trofee Loenhout (30 december 2021)

X2O Trofee Baal (1 januari 2022)

Wereldbeker Hulst (2 januari 2022)

X2O Trofee Herentals (5 januari 2022)

BK veldrijden Middelkerke (9 januari 2022)

Deze programma’s kunnen worden voorzien van updates.