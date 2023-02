Sven Nys verkent hoge balken op WK-parcours: “Écht op heel cruciale plek”

Sven Nys verkende donderdag al het WK-parcours en daarbij vielen de balken op bij de tweevoudige wereldkampioen. Die zijn namelijk verplaatst naar een hellende strook aan het einde van het rondje. “Ze liggen écht op een heel cruciale plek en zijn hoog. Op de limiet, denk ik: 40,9999 centimeter”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

Nys was als manager van Baloise Trek Lions mee met zijn rensters Shirin van Anrooij en Lucinda Brand om alvast te verkennen. De balkenpartij is volgens hem niet te vergelijken met andere crossen. “Het is heel wat anders dan de balken die we gewoon zijn van de Superprestige of de X2O Trofee tegenwoordig: die zijn 35 centimeter hoog en makkelijk te doen, maar hier liggen ze zoals ze vroeger lagen”, herinnert Nys zich.

“Dunne planken, hoog én bergop: dus als ze je met iets meer lef kunt nemen, lig je boven tien meter voor om dan via de trap op de finish af te stevenen. Een finish die overigens ook lichtjes bergop ligt, wat je in de cross bijna nooit ziet. Moest ik terug koersen, zou ik zeggen: Hallelujah!”, geeft hij aan.

Paul Herygers: “Als je afstapt, krijg je een seconde aangesmeerd”

Ook Paul Herygers, wereldkampioen van 1994 en tegenwoordig analist voor de tv, deed een rondje over het parcours. “Ik doe het bijna in mijn broek”, zegt hij met een knipoog bij Sporza. “Het is de bedoeling om te springen, want als je afstapt, krijg je een seconde aangesmeerd. Ze liggen extreem hoog en ze liggen strategisch. Pak hier een seconde met de perfecte sprong en dan is het niet ver meer. Voor een echte jumper kunnen ze niet beter liggen.”

