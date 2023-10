Janine Tivey • maandag 9 oktober 2023 om 10:03

Sven Nys over bijzondere zege zoon Thibau: “Hij is volwassen genoeg om hiermee om te gaan”

Interview Thibau Nys knalde zondag naar de zege in Beringen. Vader Sven Nys zag zijn zoon zijn eerste profzege pakken in het veld en stond geëmotioneerd aan de kant. “Thibau heeft een sprint in huis, wat een enorm voordeel is. De andere crossers moeten hem lossen”, vertelde Nys aan WielerFlits.

“Het dringt nog niet heel goed door. Dit is de eerste keer dat het gebeurt in zo’n duel met de mannen die het seizoen gaan kleuren. Dit is heel leuk, het is een bevestiging van de goede zomer. Hij heeft vertrouwen opgedaan de laatste weken en zijn crosstechniek aangescherpt. Alles komt bij elkaar”, aldus de teammanager van Baloise Trek Lions.

“Natuurlijk doet dit iets met mij. Het is niet hetzelfde als een kampioenschap, maar dit is toch heel speciaal. Ik kan heel goed inschatten wat dit doet met een 20-jarige gast. Ik zie hem elke dag superhard werken. Het is mooi dat dit beloond wordt.”

Nys: “Volgende week weer vanaf nul”

De jonge Nys vertelde na afloop dat mentale klaarheid hem ook naar de zege heeft geholpen. Hoe ziet zijn vader dat? “In het begin was hij onder de indruk als hij tussen de grote jongens zat. Dan vergat hij zijn koers te rijden. Door nu finales te rijden op de weg en ook op de cross vaker in de finale te komen, krijgt hij vertrouwen. Daarnaast heb ik hem ook gezegd dat hij moet durven verliezen om te kunnen winnen.”

“Dit gaat dus ook vertrouwen geven voor de toekomst om meer risico’s te durven nemen. Thibau gaat echter ook nog goed op zijn appel krijgen dit seizoen. Die andere mannen zijn fantastische atleten met ervaring en meer kracht, omdat ze ouder zijn”, relativeert de ervaren Nys. “Ik zal Thibau nu niet moeten temperen, ik denk dat hij volwassen genoeg is om hiermee om te gaan. Hij beseft heel goed dat het volgende week weer vanaf nul is.”