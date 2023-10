maandag 9 oktober 2023 om 08:19

Thibau Nys heeft ‘serieuze stap’ gezet: “Maar dat wil niet zeggen dat dit elke week gaat lukken”

Video Thibau Nys is uitstekend aan zijn crossseizoen begonnen. In Beringen pakte de 20-jarige renner zondag zijn eerste profzege in het veld. Wat betekent dit voor de rest van het seizoen? “Ik heb er een serieuze stap bijgedaan, maar dat wil niet zeggen dat dit elke week gaat lukken”, zei hij na afloop van de cross tegen WielerFlits.

“Of dat ik elke week finale kan rijden”, voegt Nys daaraan toe. “Ik denk dat het hier en daar nog weleens mogelijk moet zijn in de crossen die me echt goed liggen, maar verwacht zeker niet dat ik er volgende week (in het Amerikaanse Waterloo, red.) in één keer een one man show van ga maken. Zeker niet.”

“Ik ben me gewoon aan het amuseren en ben in goede vorm. Deze pakken ze me al niet meer af. Ik ga gewoon proberen om een zo constant mogelijk seizoen te rijden. Als ik hier en daar nog eens een podium of een overwinning pak, zou dat super zijn.”