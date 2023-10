zondag 8 oktober 2023 om 18:28

Thibau Nys grijpt overwinning in Exact Cross Beringen na sprint met Eli Iserbyt

De eerste cross van het Belgische veldritseizoen is zondag gewonnen door Thibau Nys. De jongeling van Baloise Trek Lions was na een klein uur de snelste na een spannende en incidentrijke Exact Cross Beringen, door Eli Iserbyt te verslaan in een sprint met twee. Michael Vanthourenhout was derde en Lars van der Haar op de vierde plek de beste Nederlander.

De beste start in Beringen was voor Thibau Nys, maar al snel nam Lars van der Haar het commando over. De Nederlandse kampioen sloeg een gaatje van acht seconden, maar zag in de tweede ronde de concurrentie weer aansluiten. Het was even zoeken naar Eli Iserbyt, die een matige start kende en dus moest achtervolgen.

In de vierde ronde werd de favorietengroep opgeschud door een massale valpartij in een van de steile, schuine afdalingen. Emiel Verstrynge nam onder meer Toon Vandebosch, Laurens Sweeck en Van der Haar mee in zijn val, waardoor overal groepjes met renners kwamen te rijden. Ryan Kamp en Witse Meeussen kwamen zo op kop, met Michael Vanthourenhout en Nys kort daarachter.

Die vier kwamen samen en kregen bij het ingaan van de zesde ronde (van de tien) aansluiting van Van der Haar en Lander Loockx. Ook Eli Iserbyt naderde de koplopers. Door een valpartij verloor Kamp zijn plekje vooraan, nadat hij door Nys onder druk was gezet. Zes leiders gingen vervolgens uitmaken wie ging winnen, met naast Nys ook Vanthourenhout, Loockx, Van der Haar, Meeussen en Iserbyt.

Nys vs. Iserbyt in de slotronde

In de voorlaatste ronde probeerde Pauwels Sauzen-Bingoal haar overtal uit te spelen. Iserbyt reed weg nadat Vanthourenhout een gat liet vallen, maar Nys had het in de smiezen. Bij het ingaan van de slotronde kwamen Gerben Kuypers en Ryan Kamp nog terug van voren, wat de finale nog spannender maakte. Laurens Sweeck ontbrak vooraan; hij had opgegeven.

Op de lastige klim op de mijnterril probeerde Iserbyt het nog een keer. Hij kreeg Nys en Vanthourenhout mee, waarna op de top de U23-wereldkampioen het commando overnam. Nys junior dook de afdaling in en pakte daar een handvol meters, maar Iserbyt overklaste hem op een loopstuk vlak voor de meet. Het was vervolgens wachten op de sprint, waarin Nys vanuit het wiel kwam en nipt sneller was dan Iserbyt.

Exact Cross Beringen 2023

Uitslag mannen

1. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) in 57m54s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in z.t.

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 9s

5. Lander Loockx (Tour de Tietema-Unibet) op 15s

6. Witse Meeussen (Crelan-Corendon) op 20s

7. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) op 25s

8. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 34s

9. Arne Baers (Circus-ReUz-Technord) op 50s

10. Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes) op 1m05s