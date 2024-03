zaterdag 23 maart 2024 om 15:41

Supporters misdragen zich opnieuw bij passage Mathieu van der Poel

Middelvingers, boe-geroep en misschien zelfs gespuw. Dat moest Mathieu van der Poel gisteren allemaal ondergaan tijdens de E3 Saxo Classic. Op beelden die op sociale media circuleren is het duidelijk hoe de wereldkampioen andermaal wordt geconfronteerd met ‘fans’ die zich misdragen.

Op een kleine 40 kilometer van de streep gebeurde het jammerlijke tafereel. We zien met zekerheid verschillende middelvingers, duimpjes omlaag en we horen ook boe-geroep. Het lijkt er ook op dat een van de fans spuugt richting Van der Poel, maar dat is niet helemaal duidelijk.

De rest van de wedstrijd verliep gelukkig zonder incidenten. Het is echter niet de eerste keer dat Van der Poel met dit soort zaken moet afrekenen. In de meest recente veldritwinter werd hij verschillende keren geconfronteerd met fans die zich misdragen.

Zie ik het goed dat na vier seconden iemand richting Mathieu van der Poel spuugt? Denk dat het de hoogste tijd is dat bij Sporza eens een duidelijk oproep richting het Vlaamse publiek wordt gedaan om zich te gedragen… https://t.co/wviK6ejAAC — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) March 23, 2024

Oproep: Hoe moeten organisatoren optreden tegen supporters die zich misdragen? Deel jouw oplossing in de reacties