Superprestige Veldrijden verlaagt prijzenpot noodgedwongen naar 112.000 euro

Het blijven zwaren tijden voor zowel de veldrijders als de organisatoren. Nadat eerder al is gesnoeid in de startgelden, moet nu ook noodgedwongen het overkoepelend klassementsgeld naar beneden. Zowel de heren als de dames elite verdelen straks 17.000 euro minder dan een jaar geleden. Voor beloften en junioren is er dit seizoen geen apart klassement voorzien.

Jawel, er is nog steeds een geldsom verbonden aan de top acht van het eindklassement, maar de prijzenpot moet omlaag. Dat alle wedstrijden georganiseerd worden zonder publiek, maakt het er uiteraard niet gemakkelijker op. “Ondanks deze bijzonder moeilijke omstandigheden betalen we toch nog meer dan drie kwart van het prijzengeld van een jaar geleden”, zegt Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics aan WielerFlits. “Je mag dat best positief bekijken.”

De beide eindwinnaars strijken 25.000 euro op, dat is 5.000 euro minder dan in het seizoen 2019-2020. De nummers twee en drie krijgen respectievelijk 12.500 (in plaats van 18.000) en 7.000 euro (in plaats van 10.000). Voor beloften en junioren is er dit jaar geen apart klassement voorzien.

Overmacht

“In alle oprechtheid, in de gegeven omstandigheden is dit het maximum haalbare”, aldus Van Den Spiegel. “We hebben, met dank ook aan de inzet van de lokale organisatoren, hemel een aarde verzet om een totale prijzenpot van 112.000 euro te voorzien. In deze tijden van corona is dat een bom geld.”

Niet onbelangrijk: het betreffende klassementsgeld wordt pas uitbetaald als er minstens zes van de acht voorziene wedstrijden worden georganiseerd. Indien er door overmacht minder dan zes wedstrijden worden georganiseerd, vervalt het klassementsgeld en zal de organisatie extra prijzengeld per wedstrijd betalen (2.500 euro voor de winnaar, tot 150 euro voor de nummer acht.)”

Hier vind je het volledige reglement van de Telenet Superprestige. Dat andere regelmatigheidscriterium, de Trofee Veldrijden, maakt pas eind oktober zijn nieuwe barema’s bekend.