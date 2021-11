Superprestige Boom gaat gewoon door zaterdag, met Van Aert en Pidcock

De Superprestige-veldrit van Boom gaat zaterdag 4 december gewoon verreden worden. Dat bevestigt Tomas Van den Spiegel van het overkoepelende Flanders Classics en organisator Koen Monu aan WielerFlits. Maandagavond was er een spoedoverleg tussen de organisatie en de burgemeester van Boom.

Er waren wat twijfels over het doorgaan van de Superprestige in Boom, omdat gisteravond plotseling bekend werd dat de Wereldbeker in Antwerpen tóch niet doorgaat. Die cross zou op zondag 5 december georganiseerd worden. Er is nog wel publiek toegelaten bij veldritten, maar organisator Golazo ziet op tegen de extra corona-restricties die opgelegd worden voor de Antwerpse veldrit.

Boom gaat wel door, weliswaar zonder feest- en VIP-tent. “Die laatste was niet meer rendabel”, aldus organisator Koen Monu. “Door de nieuwe corona-restricties mogen nog slechts zes mensen per tafel en moeten die op respectabele afstand van elkaar staan. Op die manier kunnen we in de voorziene tent veel minder mensen kwijt en kwamen we niet meer uit de kosten.”

De organisatie in Boom verwelkomt zaterdag Wout van Aert en Tom Pidcock. Beide wereldtoppers maken er voor het eerst dit seizoen hun opwachting in het veld. Over de deelname van Pidcock waren nog wat twijfels, omdat niet alle contracten rond zouden zijn, maar dat is inmiddels opgelost en dus kan de Britse alleskunner ‘gewoon’ van start gaan. Volgens Van Den Spiegel stond Pidcocks deelname overigens nooit ter discussie.

Op Mathieu van der Poel is het nog even wachten. De wereldkampioen begint zijn veldritseizoen op 18 december in de Wereldbeker Rucphen.