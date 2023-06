Vingegaard eindwinnaar in Critérium du Dauphiné, vluchter Ciccone wint slotrit

Jonas Vingegaard mag zich eindwinnaar noemen van de 75ste editie van het Critérium du Dauphiné. De Deen kwam in de zeer lastige slotrit niet meer in de problemen en liet in de finale nogmaals zien wie de heerser is in de Franse rittenkoers. Vingegaard kwam echter net te kort voor de ritzege, want die ging naar vluchter Giulio Ciccone.

De organisatie van het Critérium du Dauphiné had het beste voor het laatst bewaard, want in de achtste etappe konden de renners zich opmaken voor een loodzware tocht door de Franse bergen. Er stonden liefst zes beklimmingen op het programma, met in de finale de Col du Granier (9,6 km aan 8,6%), Col du Cucheron (7,7 km aan 6,2%) en de Col de Porte (7,4 km aan 6,8%) als pittige drietrapsraket. Bovendien was de finishstreep in Grenoble getrokken op de klim naar La Bastille. Dit is een verschrikkelijke steile ‘muur’ van 1,8 kilometer aan een gemiddelde van 14,2%!

Sterke kopgroep met bergkoning Campenaerts en jarige Alaphilippe

In de openingsfase van deze zeer lastige rit werd er slag om slinger gedemarreerd, en lieten de grote namen zich ook niet onbetuigd. Met Richard Carapaz Julian Alaphilippe, Giulio Ciccone en Attila Valter trokken meerdere toppers in de aanval, maar deze eerste aanvalspogingen werden al vrij snel weer in de kiem gesmoord. Ook Victor Campenaerts was zeer bedrijvig in de openingsfase. De Belg van Lotto Dstny wilde vandaag vooral zijn bergtrui veiligstellen, kwam als eerste boven op de Col de Pinet en Col des Mouilles van tweede categorie en bleek tevens de aanstichter van een kopgroep van in totaal negen renners.

Campenaerts kreeg het gezelschap van Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Ciccone (Trek-Segafredo), Clément Champoussin (Arkéa-Samsic), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Franck Bonnamour (AG2R Citroën), Tiesj Benoot (Jumb0-Visma), Ivo Oliveira en Matteo Trentin (UAE Emirates). Het peloton – aangevoerd door de mannen van BORA-hansgrohe – liet begaan, al werd het verschil wel binnen de twee minuten gehouden. Waarom? Vanwege de aanwezigheid van de jarige Julian Alaphilippe in de kopgroep: de Fransman begon de dag als de nummer zeven in de stand, op slechts 3m48s van leider Jonas Vingegaard.

Kopgroep spat uiteen op Col du Granier

Richting de voet van de Col du Granier liep de voorsprong van de negen koplopers toch op richting de drie minuten, waardoor Alaphilippe naar een virtuele tweede plaats in het klassement sloop. De echte finale moest alleen nog wel losbarsten, en op de flanken van de steile Granier ontstonden al de eerste scheuren in de kopgroep. Benoot, Alaphilippe en Ciccone toonden zich al snel de sterkste klimmers in de ontsnapping en namen afstand van hun vluchtgezellen. Alaphilippe leek niet veel later solo zijn duivels te ontbinden, maar hij kreeg al vrij snel weer het gezelschap van Ciccone, Benoot en Champoussin, die weer wist aan te sluiten.

In het peloton werd het kaf eveneens van het koren gescheiden. Onder aanvoering van Dylan van Baarle, die op kop reed voor gele man Vingegaard, dunde de groep der favorieten steeds verder uit tot een man of dertig. Zo ging het te snel voor Carapaz, die eerder nog in de aanval was gegaan, en de spartelende David Gaudu. De favorietengroep had op de top van de Col du Granier nog maar een dikke minuut achterstand op de kopgroep, waar Benoot de volle buit wist te pakken bij de bergsprint. Vervolgens ging het middels de afdaling van de Granier in een rotvaart naar de Col du Cucheron.

Spektakel op Col de Porte

Op deze bijna acht kilometer lange beklimming gebeurde er vrij weinig, al waren we wel getuige van een straf nummer van Jonathan Castroviejo. De Spanjaard was op de Col du Granier weggesprongen uit de groep met klassementsrenners en wist in zijn eentje de oversteek te maken naar de kopgroep. Zo trokken we niet met vier, maar met vijf koplopers over de top van de Col du Cucheron. Benoot kwam opnieuw als eerste boven, met in zijn spoor zijn vluchtgezellen. De achtervolgende groep, nog altijd aangevoerd door Van Baarle en Valter, volgde inmiddels weer op bijna twee minuten van de kop van de koers.

Op de Col du Cucheron bleef het (verwachte) spektakel uit, maar op de Col de Porte ontbrandde de koers volledig. Ciccone voelde zijn moment gekomen en gooide de knuppel in het hoenderhok. Alaphilippe kon mee, Benoot, Castroviejo en Champoussin moesten dan weer passen. Ciccone was echter nog niet tevreden met de situatie en trok met nog drie kilometer te klimmen nog eens stevig door. Dit bleek de versnelling te veel voor Alaphilippe, die duidelijk moest afhaken. Ciccone was ontketend, maar voelde inmiddels wel de hete adem van de favorieten in zijn nek. Ook achter de koplopers was het inmiddels alle hens aan dek.

Ciccone alleen op weg naar Grenoble

Door een versnelling van Adam Yates spatte de groep met klassementsrenners volledig uiteen. Slechts één renner bleek in staat om het tempo van de Brit bij te benen: Vingegaard. Was dit de voorbode voor een tweestrijd op weg naar Grenoble? Nee, want richting de top van de Col de Porte wisten de meeste mannen voor het klassement, met Jai Hindley, Ben O’Connor en Jack Haig voorop, weer terug te keren. Ciccone rondde inmiddels de top van de Col de Porte. Een halve minuut later kwam de groep met Vingegaard en Yates boven. Tussen koploper Ciccone en de groep met favorieten reed alleen nog de verrassend sterke Antonio Pedrero.

Ciccone wist zijn voorsprong van een halve minuut te behouden in de dalende kilometers naar de laatste scherprechter in deze Dauphiné: de verschrikkelijk steile slotklim (gemiddeld 14%) in Grenoble naar La Bastille. De Italiaan had duidelijk nog wat over, viel ook zeker niet stil op de steile flanken van de slotklim, maar moest nog wel vrezen voor de terugkeer van Vingegaard. De Deen was namelijk in de aanval gegaan, op jacht naar koploper Ciccone, maar die laatste liet zich niet meer de kaas van het brood eten. Ciccone bleef uit de greep van Vingegaard en boekte een knappe ritzege.

De Deen greep dus naast een derde ritzege, maar verzekerde zich wel van de eindwinst. De Deen zet zo zijn favorietenrol voor de komende Tour de France extra in de verf. Vingegaard werd op het eindpodium van het Critérium du Dauphiné geflankeerd door Adam Yates (2e) en Ben O’Connor (3e).