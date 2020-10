Super Sunday: Zo laat finishen De Ronde van Vlaanderen en de Giro d’Italia vandaag

Het is Super Sunday in het wielrennen. De dag van de Ronde van Vlaanderen en de dag van een aankomst bergop in de Giro d’Italia. In dit overzicht lees je hoe laat je voor de televisie moet zitten met ons liveblog geopend als tweede scherm.

Ronde van Vlaanderen 2020

Start: 9.40 uur in Antwerpen

Finish: rond 15.50 uur in Oudenaarde

Afstand: 243,4 kilometer

Liveblog: WielerFlits

Televisie: NPO 1, Eurosport, Sporza

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen voor mannen

Ronde van Vlaanderen voor vrouwen 2020

Start: 13.45 uur in Oudenaarde

Finish: rond 17.30 uur in Oudenaarde

Afstand: 135 kilometer

Televisie: NOS, Sporza

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen

Giro d’Italia – Bergetappe naar Piancavallo

Start: 11.20 uur op Base Aerea Rivolto

Finish: tussen 16.10 en 16.49 uur op Piancavallo

Afstand: 185 kilometer

Liveblog: WielerFlits

Televisie: Eurosport

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de bergrit naar Piancavallo