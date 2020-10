Liveblog – Mis niets van de Ronde van Vlaanderen en de bergrit in Giro d’Italia zondag 18 oktober 2020 om 09:15

Zondag 18 oktober is de dag van de Vlaamse Hoogmis en de dag van de eerste serieuze bergetappe in de Giro d’Italia. Een dag om van te smullen voor alle wielerliefhebbers, en door de huidige corona-situatie wordt opgeroepen om de koersen vanuit huis te volgen. Wil je niets missen van de Ronde van Vlaanderen en de Giro-bergrit naar Piancavallo? Wij houden je in dit WielerFlits Liveblog van beide koersen op de hoogte!

Ronde van Vlaanderen 2020

Start: 9.40 uur in Antwerpen

Finish: rond 15.50 uur in Oudenaarde

Afstand: 243,4 kilometer

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen voor mannen

Ronde van Vlaanderen voor vrouwen 2020

Start: 13.45 uur in Oudenaarde

Finish: rond 17.30 uur in Oudenaarde

Afstand: 135 kilometer

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen

Giro d’Italia – Bergetappe naar Piancavallo

Start: 11.20 uur op Base Aerea Rivolto

Finish: tussen 16.10 en 16.49 uur op Piancavallo

Afstand: 185 kilometer

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de bergrit naar Piancavallo