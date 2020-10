Giro 2020: Voorbeschouwing op de bergetappe naar Piancavallo

De kaarten zijn nog maar eens geschud na de tweede individuele tijdrit naar Valdobbiadene, maar voor de klassementsrenners begint de Giro d’Italia nu pas écht. Zondag is het tijd voor een zware bergetappe met finish op Piancavallo. Wie doet de beste zaken, zo pal voor de tweede rustdag? WielerFlits blikt vooruit!



Parcours

Voor de vijftiende etappe van deze Giro d’Italia trekken de coureurs weer de bergen in. Het zal voor veel renners toch een kwestie van schakelen zijn, na enkele heuveletappes, semi-bergritten, hogesnelheidsetappes en een individuele tijdrit. Het is alweer een week geleden (etappe negen, met aankomst op Roccaraso) dat er nog eens werd gefinisht op een serieuze col. Het is aan de klassementsrenners om te laten zien dat ze ook na twee weken koers nog over frisse benen beschikken.

De Girokaravaan trekt naar het militaire domein van Aerea Rivolto (in Codroipo) voor de start van de vijftiende rit. Dit is de thuisbasis van de Frecce Tricolori, zestig jaar geleden opgericht als aerobatisch trainingssquadron en demonstratieteam binnen de Italiaanse luchtmacht. De Frecce Tricolori heeft als taak om piloten ingewikkelde acrobatische toeren en stunts (in de lucht) bij te brengen, die dan weer kunnen worden uitgevoerd tijdens herdenkingen, grootschalige evenementen en nationale feestdagen.

Wellicht zien we ook wel rare capriolen en onverwachte stunts op weg naar Piancavallo, maar de renners zullen zeker niet over het parcours vliegen. Daarvoor is de etappe gewoon te lastig met vier serieuze cols, al duurt het wel een vijftigtal kilometer vooraleer de voet wordt bereikt van de eerste beklimming van de dag. Eenmaal voorbij het dorpje Pinzano al Tagliamento begint de weg al langzaam omhoog te lopen op weg naar Anduins (2,3 km aan 6,4%), waar de benen alvast kunnen worden warmgedraaid.

Het bescheiden plaatsje San Francesco is het beginpunt van de Sella Chianzutan (10,6 km aan 5,4%), op de top van deze klim zijn de eerste bergpunten te verdienen. Eenmaal boven moeten de renners ook weer naar beneden, als ze tenminste na tachtig kilometer wat eten en drinken willen aanpakken in de bevoorradingszone. Het is belangrijk om hier nog wat laatste suikers te nemen, want al vrij snel is het weer klimmen geblazen met de ongecategoriseerde Forcella di Priuso (3,1 km aan 6,4%) en de Forcella di Monte Rest (7,4 km aan 7,5%) van tweede categorie.

De Sella Chianzutan, Forcella di Monte Rest en de daaropvolgende beklimming van Forcella di Pala Barzana (13,3 km aan 4,4%, met de top op goed 42 kilometer van de streep) zijn eigenlijk opwarmertjes voor de slotklim naar Piancavallo. Na de afdaling van de Forcella di Pala Barzana volgt een relatief lange en licht dalende aanloop richting de 14,5 kilometer lange slotklim, beginnend vanuit Aviano.

Winteroord Piancavallo is gelegen in een vrij grote vallei, aan de oostzijde van Monte Cavallo. De beklimming naar het gelijknamige skioord is 14,5 kilometer lang en stijgt gemiddeld aan 7,8%. Het is zoals altijd belangrijk om te benadrukken dat het hier gaat om een gemiddelde, zo zakken de percentages tot kilometerpaal zes niet onder de 9%. De laatste klimkilometers vlakken dan weer wat af, in de laatste honderden meters komen de percentages niet meer boven de 4%.

Het is zeker niet de eerste keer dat de Giro een bezoekje brengt aan Piancavallo. Drie jaar geleden kwam de Giro er nog aan en toen won bergkoning Mikel Landa de etappe. Tom Dumoulin moest die dag de roze trui inleveren bij Nairo Quintana, maar wist het kleinood twee dagen later weer te heroveren. Marco Pantani wist er in 1998 trouwens ook eens te zegevieren. Niet geheel toevallig heeft RCS Sports de beklimming dit jaar omgedoopt tot de Montagna Pantani.

Start: 11.20 uur op Base Aerea Rivolto

Finish: tussen 16.10 en 16.49 uur op Piancavallo

Afstand: 185 kilometer

Tussensprints: na 81,3 en 135,9 kilometer

Favorieten

Met drie beklimmingen van tweede categorie en een berg van eerste categorie, waar ook nog eens de finishstreep is gekalkt, belooft de vijftiende etappe loodzwaar te worden voor de nog aanwezige renners. Het is voor de klassementsrenners allereerst zaak om geen slechte dag te hebben. Wie goede benen heeft, kan richting Piancavallo meer doen dan alleen verdedigen, gezien de lastigheidsgraad van de slotklim.

We zijn inmiddels bijna aanbeland in de derde week van de Giro d’Italia, maar het is moeilijk om de waardeverhoudingen tussen de favorieten in te schatten. Op de Etna zagen we wat plaagstootjes, in Roccaraso werd er gegoocheld met seconden en mechanische pech zorgde hier en daar voor wat tijdsverlies. De wielervolgers snakken echter naar een man-tegen-man-gevecht. Zaterdag kregen we er een op de tijdritfiets, zondag op de gewone wegfiets.

We sluiten niet uit dat een sterke vluchter als eerste bovenkomt op Piancavallo, maar wij gaan uit van een ander scenario. De klassementsrenners zullen ongetwijfeld een keertje voor de ritzege willen strijden in een heuse bergetappe, zeker als ze daarna even kunnen uitblazen op de tweede rustdag. We kijken in deze voorbeschouwing dus vooral naar de favorieten voor de eindzege en dan komen we al snel uit bij Wilco Kelderman namens Team Sunweb.

Kelderman maakt tot nu toe de beste indruk als de weg omhoog loopt. Op de Etna was hij in staat om van de favorieten weg te rijden en ondanks de fikse tegenwind weg te blijven tot de finish en in Roccaraso kwam hij als eerste boven van de klassementsrenners. De 29-jarige Nederlander is dus in topvorm en beschikt na een zware koers ook nog eens over een aardig sprintje. Kelderman zal wel beseffen dat hij een unieke kans krijgt om een grote ronde te winnen.

Zondag lijkt een goede dag voor Kelderman om een prestigieuze ritzege te boeken en wellicht ook de roze trui over te nemen, zeker omdat Team Sunweb sterk genoeg is om de koers te controleren. De Duitse formatie zit altijd met meerdere mannetjes vooraan in de finale, of het nu een biljartvlakke sprintetappe of een semi-bergrit is. Team Sunweb kan ook nog rekenen op Jai Hindley. De 24-jarige Australiër staat er ook nog altijd goed voor in het klassement.

De nummer drie in het jongerenklassement maakt tot nu toe indruk bergop en kan ook zomaar winnen op Piancavallo.

Jakob Fuglsang kijkt na twee weken Giro tegen een achterstand aan van vier minuten, maar de Deense kopman van Astana is wel degelijk goed op dreef. De 35-jarige renner verloor eerst onnodig veel tijd in de inleidende tijdrit (de wind draaide voor veel renners in een nadelige richting) op Sicilië en tot overmaat van ramp verloor hij door een lekke band meer dan één minuut in de verregende en chaotische etappe naar Tortoreto. In de tijdrit naar Valdobbiadene kreeg hij ook een aardige tik te verwerken.

Fuglsang vertoont echter nog geen tekenen van zwakte als er geklommen moet worden. In de eerste bergetappe naar de Etna was hij mee en in Roccaraso finishte hij in het spoor van Wilco Kelderman. Dat belooft voor de etappe van zondag. Een ding is zeker: Fuglsang zal zo snel mogelijk moeten aanvallen om tijd goed te maken op de beter geplaatste klassementsrenners. Als de Deen de Giro d’Italia nog wil winnen, dan kan hij maar beter uithalen op Piancavallo.

Ook Domenico Pozzovivo maakt voorlopig indruk in het tenue van NTT Pro Cycling. We waren de kleine Italiaan eigenlijk al een beetje uit het oog verloren nadat hij vorig jaar zwaar ten val kwam op training. Pozzovivo moest een jaar geleden nog een zes uur durende operatie ondergaan en vreesde voor zijn wielercarrière, maar de 37-jarige klimmer doet nu gewoon weer volop mee voor de eindzege in de Giro d’Italia. De kopman van NTT maakt bergop een ijzersterke indruk.

João Almeida leeft al twee weken op een roze wolk en het is de vraag hoe lang de Portugees nog kan meedoen om de eindzege in de Giro d’Italia. De renner van Deceuninck-Quick-Step is explosief, daar zijn we inmiddels wel achter. Almeida beschikt na een lastige koers ook over een zeer sterke sprint, wat altijd handig is bij het sprokkelen van bonificatieseconden. Maar hoe goed is de 22-jarige renner nu eigenlijk in het (hoog)gebergte?

We zullen zondag een antwoord krijgen op die vraag. Wie aandachtig naar de Giro heeft gekeken, heeft moeten constateren dat Almeida moest passen in de, tot nu toe, zwaarste etappes. Op de Etna en in Roccaraso moest hij de favorieten laten gaan, maar wist hij de schade te beperken tot een handvol seconden. Het is echter wel een teken aan de wand met het oog op de bergetappe naar Piancavallo.

Mocht Almeida toch in staat zijn om te overleven, dan is hij ook meteen een zeer gevaarlijke klant voor de ritzege.

Het is verder nog uitkijken naar de prestaties van Vincenzo Nibali, Rafał Majka en Pello Bilbao. Drie renners die er nog altijd redelijk goed voorstaan in het klassement en ongetwijfeld zullen dromen van een Girozege. Tweevoudig eindwinnaar Nibali kan als geen ander pieken naar die derde week. De kopman van Trek-Segafredo heeft bergop nog niet echt kunnen overtuigen, maar het is hoogst onverstandig om de Siciliaan te onderschatten.

Ook Majka heeft nog nergens steken laten vallen en kijkt als pure klimmer ongetwijfeld reikhalzend uit naar de derde zondagetappe in deze Giro. De Pool doet er goed aan om al relatief vroeg het initiatief te nemen, zeker omdat hij al iets verder staat in het klassement en wellicht wat ruimte zal krijgen op de slotklim. Bilbao blijkt na een zware Tour nog altijd sterk genoeg om mee te strijden voor de Girozege.

De renner van Bahrain McLaren deed in de etappe naar Tortoreto zelfs een gooi naar de roze trui. De Bask is een gevaarlijke klant voor de ritzege. Bilbao is ontzettend taai, weet in zijn gekende werkmansstijl toch bijzonder veel vermogen te trappen en beschikt ook nog eens over een snedige sprint bergop. Let ook op Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) en Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers). Konrad werd deze Giro al eens tweede en derde, Hart zesde en vierde.

Brandon McNulty is ook een renner om in de gaten te houden. De beloftevolle Amerikaan kwam in Tortoreto als tweede over de streep, in Cesenatico was hij zesde en in Valdobbiadene knap derde. Toch komt hij niet in aanmerking voor een sterretje, omdat hij in de wat zwaardere bergritten niet sterk genoeg bleek om de favorieten te volgen. Let ook op Antonio Pedrero, Hermann Pernsteiner en Sergio Samitier. Fausto Masnada en James Knox zullen waarschijnlijk moeten knechten voor Almeida.

Als de favorieten voor de eindzege geen zin hebben (al denken we dat de mannen van NTT wel oren hebben naar de ritzege) om de koers te controleren, dan kan het best zijn dat de vluchters vooruit blijven. Dan moeten we denken aan mannen als Ilnur Zakarin, Aurélien Paret-Peintre, bergkoning Ruben Guerreiro, Harm Vanhoucke, Tanel Kangert, ritwinnaar Jhonatan Narváez, Davide Villella, Óscar Rodríguez, Mark Padun, Einer Rubio, Jaakko Hänninen, Jonathan Caicedo en de immer onvoorspelbare Thomas De Gendt.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wilco Kelderman

*** Jakob Fuglsang, Domenico Pozzovivo

** Vincenzo Nibali, João Almeida, Rafał Majka

* Pello Bilbao, Jai Hindley, Patrick Konrad, Tao Geoghegan Hart

Giro 2020: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Codroipo is het zondag redelijk toeven met een gemiddelde temperatuur van zo’n dertien graden Celsius. De renners houden het droog op weg naar Piancavallo, waar de gemiddelde temperatuur zal schommelen rond een graaf of acht. Het is dus behoorlijk fris aan de streep, de wind waait matig.

De vijftiende etappe van de Giro d’Italia naar Piancavallo is live te volgen via Eurosport 1, al zal de sportzender wel de hele dag schakelen met de Ronde van Vlaanderen. Op de Eurosport Player is de etappe wel in zijn geheel en zonder onderbrekingen te zien. Sporza en de NOS beschikken niet over de uitzendrechten.