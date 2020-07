Sunweb is ambitieus: “Hopelijk over zes jaar dicht bij Tourzege” maandag 13 juli 2020 om 11:04

Momenteel bereidt Team Sunweb zich in het Oostenrijkse skigebied Kühtai voor op de doelen op de korte termijn, in het tweede deel van het seizoen. Maar op de lange termijn wil de ploeg weer hoge ogen gooien in het klassement van de Tour de France.

In een interview met De Telegraaf zegt Sunweb-ploegleider Marc Reef: “We willen echt topsport, het hoogste van het hoogste. Daar hoort het winnen van de Tour bij, ja. Over een jaar of zes hopen we er dichtbij te zitten. We zijn niet op zoek om renners te plezieren. Onze ambities botsen weleens met renners, het draait erom dat je uit iedereen het meest wil halen. Dat is ons streven wat we steeds verder finetunen.”

Daar komt een bepaalde zienswijze bij kijken en een bepaalde verantwoordelijkheid die mensen ook moeten durven pakken, gaat Reef verder. “En dan moet je van die koers niet afwijken als de grond onder je voeten een beetje te heet wordt.” Hij doelt op de breuk met Tom Dumoulin. Er waren twee partijen die zich constant ontwikkelden. Eerst daagden we elkaar uit, naderhand ontstonden botsingen en concludeerden we beiden dat het niet meer werkte.”

Jeugd

De focus gaat bij de ploeg nu met name op de jeugd. “Toppers van morgen hebben van jongs af aan al een bepaalde kijk op de zaken. Het is wel een voordeel dat ze nog niet zo beïnvloed zijn door allerlei mensen om zich heen, dat ze nog aan het begin van hun carrière staan, en voor hen is alles nieuw”, stelt Reef vast. “Maar qua karakter zijn ze net zo sterk als de gearriveerde toppers.”