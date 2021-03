Strade Bianche: Jumbo-Visma kondigt ploeg rond Wout van Aert aan

Jumbo-Visma heeft bekendgemaakt welke zeven renners zaterdag aan de start staan van Strade Bianche. Speerpunt van de ploeg is Wout van Aert, die vorig jaar op een glansrijke manier de wedstrijd over onverharde wegen wist te winnen.

Van Aert verkende gisteren samen met Tobias Foss, Robert Gesink, Chris Harper, Nathan Van Hooydonck, Timo Roosen en Paul Martens het parcours van Strade Bianche. Na afloop stond hij de media te woord en liet hij weten klaar te zijn voor de Toscaanse klassieker. “Ik heb zeker de laatste week mooie stappen kunnen zetten. Het zit allemaal goed met het gevoel en de wattages.”

“Hier komen nog veel meer gasten samen dan tijdens het openingsweekend. Je moet die twee gasten (doelt op Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe, red.) zeker in het oog houden, maar het is één van de sterkste deelnemersvelden die we dit jaar te zien krijgen. Het is verstandig om meer jongens in de gaten te houden.”

“Er doen traditioneel veel klimmers mee. Ik vind dat heel mooi en dat toont aan hoe belangrijk deze wedstrijd is geworden”, aldus Van Aert, die zaterdag zijn eerste wegkoers van het seizoen zal betwisten. De klassiekerspecialist verbleef de voorbije weken voor een trainingsstage op het Spaanse eiland Tenerife.

Selectie Jumbo-Visma voor Strade Bianche (6 maart)

Wout van Aert

Tobias Foss

Robert Gesink

Chris Harper

Nathan Van Hooydonck

Timo Roosen

Paul Martens