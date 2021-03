Wout van Aert verkent parcours Strade Bianche: “Ik ben er denk ik wel klaar voor”

Wout van Aert verkende vandaag met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma het parcours van Strade Bianche. De titelverdediger keek na zijn verkenningsrondje met VTM vooruit naar de Italiaanse klassieker. “Ik voel me goed en ik ben er denk ik wel klaar voor”, zo klinkt het vanuit Italië.

De renner van Jumbo-Visma verbleef de voorbije weken op het Spaanse eiland Tenerife. Van Aert probeerde zich op en rond de bekende trainingsvulkaan El Teide klaar te stomen voor zijn voorjaar. Zaterdag zal Van Aert, voor het eerst dit (weg)seizoen, een rugnummer opspelden. “Ik heb zeker de laatste week mooie stappen kunnen zetten. Het zit allemaal goed met het gevoel en de wattages.”

Over de grindwegen

Van Aert had een duidelijke mening over de grindwegen, na een grondige bestudering van het parcours. “De grindwegen liggen er iets beter bij dan van de zomer. Vorig jaar waren er veel meer putten, al zijn die er nu ook nog wel. De wegen liggen er mooi bij, maar het is toch verraderlijk als het droog blijft. Het zal van de regen afhangen of dat het stof geblust wordt of niet.”

Van Aert was er bewust niet bij in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Het openingsweekend zit een beetje in de weg na het crossseizoen. Ik heb die drie weken echt nodig om me voor te bereiden op de drukke maand die nu komt. Dan moet ik keuzes maken. Het geeft wel vertrouwen dat ik uit training ook gewoon klaar kan zijn voor de koers, en dat heb ik onthouden.”

foto: Bram Berkien / Team Jumbo-Visma Cycling foto: Bram Berkien / Team Jumbo-Visma Cycling foto: Bram Berkien / Team Jumbo-Visma Cycling

“Het is verstandig om meer jongens in de gaten te houden”

De Belg zag een indrukwekkende Van der Poel aan het werk in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Vooral Mathieu zag er sterk uit, dat was wel indrukwekkend.” De Nederlandse kampioen zal in Strade Bianche dan ook een van zijn voornaamste tegenstanders worden, maar Van Aert wil zich niet blindstaren op Van der Poel en Julian Alaphilippe. “Hier komen nog veel meer gasten samen dan tijdens het openingsweekend.”

“Je moet die twee gasten zeker in het oog houden, maar het is één van de sterkste deelnemersvelden die we dit jaar te zien krijgen. Het is verstandig om meer jongens in de gaten te houden. Ik denk ook dat Tom Pidcock zeker kan meedoen. Er doen traditioneel veel klimmers mee. Ik vind dat heel mooi en dat toont aan hoe belangrijk deze wedstrijd is geworden”, aldus Van Aert.