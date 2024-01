maandag 22 januari 2024 om 08:10

Stootkussen nekte Mathieu van der Poel in Benidorm: fans filmden botsing en val van wereldkampioen

Plots was Mathieu van der Poel verdwenen uit de kopgroep van de Wereldbeker Benidorm. Uit de televisiebeelden kon men afleiden dat de wereldkampioen tegen de grond was gegaan, maar hoe? Dat was niet meteen duidelijk. Inmiddels zijn er op sociale media echter beelden verschenen van de val.

De valpartij gebeurde in de voorlaatste ronde van de cross. Van der Poel reed in tweede positie van een nog vrij grote groep, met Michael Vanthourenhout voor zich en Wout van Aert achter zich. Bij een technische passage toucheerde Van der Poel met zijn rechterschouder een stootkussen, waardoor hij uit balans raakte en tegen de grond ging. Het duurde even voordat hij weer opgekrabbeld was; al zijn concurrenten voor de zege waren hem toen al gepasseerd.

Uiteindelijk zou Van der Poel nog als vijfde eindigen in Benidorm. Hij liet na afloop weten zich ‘niet echt bezeerd’ te hebben bij zijn val. “Dat valt wel mee. Mijn schouder is oké, ik kan gewoon verder trainen.”

El vídeo de la caída de Van der Poel. pic.twitter.com/6irAbzvXvu — BUENO,YO ME QUEDO POR AQUÍ, FUE UN PLACER SEÑORES! (@visconti_es) January 21, 2024

Winst voor Van Aert

De overwinning in Benidorm ging naar Wout van Aert, die na het incident meteen doortrok en samen met Vanthourenhout het verschil maakte. In de slotronde liet Van Aert ook de Europees kampioen staan. Nadien kwam de renner van Visma | Lease a Bike zelf ook nog ten val, maar hij wist de overwinning binnen te slepen.