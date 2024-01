zondag 21 januari 2024 om 16:39

Mathieu van der Poel na Benidorm-spektakelstuk: “Publiek maakt veel goed, maar parcours liever niet”

Video Mathieu van der Poel heeft in de Wereldbeker Benidorm genoegen nemen met een vijfde plaats. De Nederlander maakte opnieuw indruk in de Spaanse cross, maar hij kwam van alles tegen op zijn pad. “Iets teveel om nog aan het langste eind te trekken”, zei MVDP na afloop tegen onder meer WielerFlits.

“In het begin ging mijn ketting eraf en moest ik achtervolgen, maar dat ging op zich nog wel”, kijkt Van der Poel terug op zijn eerste pechmoment. “Maar in de voorlaatste ronde, na de zandbak, raakte ik het stek iets teveel met mijn schouder en wist ik wel dat het over was.”

“Niet meer de friste benen”

Voordat Van der Poel viel, had hij wel indruk gemaakt. Dat deed hij vooral op een hellende asfaltstrook. Had hij daar niet eerder nog een aanval kunnen plaatsen? “Dat stuk is te kort om een renner als Wout te lossen. Het is ook vrij kort, en het enige waar je natuurlijk echt je kracht kwijt kunt. Het is jammer natuurlijk, maar het is niet dat ik er van wakker ga liggen. Ik heb me ook niet echt bezeerd, dat valt wel mee. Mijn schouder is oké, ik kan gewoon verder trainen.”

Tot vandaag had Van der Poel dit crossseizoen geen enkele cross verloren. Maar de tien op tien werd dus geen elf op elf. “Dat is niet echt iets wat bij mij speelt. Ik probeer op mijn best te zijn binnen twee weken”, doelt hij op het WK in Tábor. “Daar heb ik ook hard voor getraind. Daarom voelde ik ook wel dat ik zeker niet de friste benen had. Het had misschien nog kunnen lukken, maar het was zeker spannend geweest tot op de meet.”

Parcours in Benidorm

De cross in Benidorm was, net als vorig jaar, een enorm spektakelstuk. Toch is Van der Poel geen grote fan van het parcours. “Naar mijn mening hoeven er niet meer van zulke parcoursen te komen in de cross. Dat heb ik vorig jaar ook gezegd toen ik won. Het publiek maakt natuurlijk heel veel goed, maar puur qua parcours is het zeker niet iets wat van mij hoeft. Ik snap wel dat het voor de kijkers fantastisch is, want het zal altijd een strijd tot op de meet zijn, aangezien het bijna onmogelijk is om van elkaar af te raken.”