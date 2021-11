Stijn Daemen kiest, ondanks akkoord met ABLOC, voor transfer naar BEAT

Hij had een akkoord bereikt met ABLOC CT en was zelfs al ingeschreven bij de UCI voor volgend seizoen, maar Stijn Daemen komt in 2022 uit voor BEAT Cycling. De Nederlandse beloftenkampioen van vorig jaar, die de afgelopen maanden stage liep bij Intermarché-Wanty-Gobert, heeft een bliksemtransfer gemaakt.

“De stageperiode is mij goed bevallen”, aldus Daemen over zijn periode bij de Belgische WorldTour-ploeg. “Maar juist in deze periode had ik een knieblessure opgelopen. Hierdoor heb ik niet alles er uit kunnen halen, maar toch heb ik heel veel geleerd. Niet alleen in de wedstrijden, maar ook alles er om heen. Ik ben gegroeid als renner en als persoon.”

“De stap naar BEAT is goed voor mijn ontwikkeling. Na de gesprekken met Geert Broekhuizen en Luuc Bugter (volgend jaar sportief manager bij BEAT, red.) heb ik een goed gevoel aan de ploeg overgehouden. De overstap zorgt ervoor dat ik met een frisse start aan komend seizoen kan beginnen en daar kijk ik erg naar uit”, vertelt hij.

Vincent Hoppezak

BEAT Cycling bevestigde ook de transfer van Vincent Hoppezak. De weg- en baanrenner komt over van het clubteam van WPGA. “Deze jongens passen perfect in het plan dat we hebben uitgetekend. Het zijn jonge gasten met veel potentie, maar passen ook gewoon goed bij BEAT”, aldus manager Geert Broekhuizen.

“Stijn heeft al bewezen dat hij op hoog niveau uit de voeten kan tijdens zijn stage bij Intermarché-Wanty-Groupe Gobert. Met de begeleiding en het programma dat wij beide renners bieden, hebben wij het vertrouwen er in dat ze nog meer stappen gaan zetten komend jaar”, laat hij weten.

ABLOC CT verrast en haalt Nils Sinschek terug

De transfer van Daemen naar BEAT kwam deze week in een stroomversnelling, tot verrassing van het management van ABLOC. Zij moesten hem in allerijl uitschrijven bij de UCI, want er was geen rekening gehouden met het vertrek van de 22-jarige Limburger. Deze week presenteerde het team nog een 17-koppige selectie voor het nieuwe seizoen, inclusief Daemen.

ABLOC CT laat aan WielerFlits weten dat het geen bezwaar heeft gemaakt tegen het plotselinge vertrek van Daemen, ondanks zijn mondelinge akkoord. Wel wil het Noord-Hollandse team graag met zeventien renners aan 2022 beginnen. Daarom heeft Nils Sinschek, die aanvankelijk buiten de boot viel en geen contractverlenging kreeg, opnieuw een contract getekend bij ABLOC. De 23-jarige Maastrichtenaar reed afgelopen seizoen ook al voor de ploeg en krijgt de kans zich te bewijzen.