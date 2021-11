ABLOC CT heeft selectie van 17 renners voor 2022 rond

ABLOC CT heeft het huiswerk voor volgend seizoen afgerond. De Nederlandse continentale ploeg gaat in 2022 werken met zeventien renners. Dat is er een meer dan afgelopen seizoen, toen de selectie bestond uit zestien renners. Een bewuste keuze, licht ploegmanager Paul Tabak toe.

Rick van Breda, Adriaan Janssen (stopt), André Luijk, Aden Paterson (Allinq) en Nils Sinschek vertrekken bij de Noord-Hollandse formatie. Aan het begin van 2021 zag de ploeg Jeen de Jong stoppen vanwege aanhoudend blessureleed. Daarnaast zal stagiair Joost Nat geen contract krijgen voor 2022.

Daartegenover staat de komst van Joren Bloem (WPGA), Luuk Herben (Davo United), Tomáš Kopecky (Acrog-Tormans), Callum MacLeod (Canyon dhb Sungod), Jesper Rasch (SEG Racing) en Luke Verburg (2Moso).

Ten opzichte van het seizoen 2021 gaat ABLOC dus met een renner extra werken. “Met het programma dat wij rijden, en met de tegenstand, moet je met renners van niveau van start gaan”, vertelt manager Paul Tabak aan WielerFlits. “Dat gaat nog wel wanneer je een enkel programma rijdt, maar met een dubbel programma wordt het snel krap. Bijvoorbeeld bij blessures, ziekte of vormcrisis.”

Wat opvalt is de gemiddelde leeftijd van alle renners in de zeventienkoppige selectie: 21,5 jaar. Ivar Slik is met zijn 28 jaar de mentor van het team. De rest is 24 jaar of jonger. ABLOC CT zal in 2022, net als de afgelopen seizoenen, met de jonge selectie ook deelnemen aan een groot aantal beloftenwedstrijden.

Verburg blijft actief in het veld

Tomáš Kopecky, opgegroeid in Leiden maar internationaal uitkomend voor Tsjechië, was regelmatig actief als veldrijder, maar richt zich bij ABLOC vooral op de weg. Datzelfde geldt voor Bodi del Grosso. Luke Verburg zal deze winter wel gaan crossen. De 20-jarige renner rijdt een compleet veldritseizoen, inclusief de wereldbekers.

Selectie ABLOC CT 2022

Stijn Appel (24)

Joren Bloem (21)

Stijn Daemen (22)

Niels van der Gracht (19)

Bodi del Grosso (20)

Luuk Herben (21)

Lance Huenders (19)

Tomáš Kopecky (21)

Lars Loohuis (21)

Callum MacLeod (21)

Martins Pluto (23)

Jesper Rasch (23)

Mike Schuch (18)

Ivar Slik (28)

Mel van der Veekens (23)

Luke Verburg (20)

Meindert Weulink (22)

Totaal: 17 renners