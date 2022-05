Stig Broeckx wordt vader: “Soms komen dromen uit”

Stig Broeckx wordt voor de eerste keer vader. De 32-jarige ex-renner van Lotto Soudal maakte dat zaterdag bekend op zijn Instagram. “Soms komen dromen uit.”

Broeckx, die in 2016 maandenlang in coma lag na een zware valpartij in de Ronde van België, werkte de afgelopen jaren hard aan zijn herstel. Met een groot doel voor ogen, zo laat hij nu weten. “Zonder het te weten, en zelfs zonder er al echt te zijn, is ze al die jaren mijn allergrootste motivatie geweest.”

Broeckx verwacht zijn dochter over ongeveer vijf maanden te verwelkomen. Zijn partner Marlies is uitgerekend in november.

