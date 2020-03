Documentaire Stig Broeckx op tv zaterdag 21 maart 2020 om 09:50

De Stig, de documentaire over het leven en de revalidatie van Stig Broeckx, is binnenkort te zien op televisie. Vier jaar geleden kwam hij zwaar ten val in de Baloise Belgium Tour en daardoor lag hij meerdere maanden in coma. Nadien zette hij grote stappen in zijn herstel.

De Stig is het wonderbaarlijke verhaal van een jongeman die nooit opgaf. Een man die weer wilde leren praten en dat nu weer doet. Een man die weer wilde leren lopen en dat nu doet. Een man die zelfstandig wilde leren eten en dat nu doet. En bovenal een man die weer wilde fietsen.

Het verhaal toont hoe Broeckx kracht put uit anderen, sportlui die gewond raakten en die een gelijkaardig gevecht hebben geleverd. Maar het verhaal toont tegelijkertijd hoe hij zélf een voorbeeld is geworden voor anderen.

De Stig: op dinsdag 31 maart om 21.15 uur op Eén.