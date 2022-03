Stig Broeckx: “Iedereen rond Amy Pieters moet hoop houden”

Wielrenster Amy Pieters kwam op 23 december tijdens haar trainingskamp met de Nederlandse baanselectie in Calpe zwaar ten val. Sinds die dag ligt ze in een diepe coma. Het ongeluk van de Nederlands kampioene op de weg raakt Stig Broeckx hard. De Belg kwam in 2016 in de Ronde van België ten val nadat een motor in het peloton reed. Ruim zes maanden lag hij in een diepe coma en was er nauwelijks hoop. Nu is hij een toonbeeld van positivisme en boekt hij stapje voor stapje nog steeds vooruitgang.

Het ongeluk van Amy Pieters heeft Stig Broeckx zwaar geraakt. Hij vindt het verschrikkelijk. In een interview in het nieuwe nummer van Helden Magazine spreekt hij over de renster van Team SD Worx. “Ik ken Amy een beetje”, zegt Broeckx. “Zij is een jaar jonger dan ik, terwijl haar broer Roy een jaar ouder is. We kwamen hen vroeger wel eens tegen wanneer ik bij de jongere categorieën in Nederland koerste. Ik denk vaak aan haar. Amy is geen gewone. Op de fiets was zij iemand die enorm kon afzien. Ook nu zal ze vechten. Maar in dit stadium van coma heb je vooral zorg nodig.”

“Iedereen om haar heen moet hoop houden”, zo benadrukt Broeckx in Helden. “Mijn familie heeft mijn ziekenhuiskamer in die periode ingericht alsof het mijn eigen slaapkamer was. Ze hebben posters opgehangen, foto’s neergezet en ‘mijn’ muziek gespeeld. Daardoor voelden zij zich in het ziekenhuis ook meer thuis. Ook kwamen er geregeld vrienden op bezoek.”

“Ik kan me daar natuurlijk niks van herinneren en weet niet of ik het toen heb gemerkt. Je weet niet wat er zich in je onbewuste afspeelt. Maar nu heb ik het gevoel dat dit toch allemaal bevorderlijk heeft gewerkt. Ik ken de huidige situatie van Amy niet, daarom is het moeilijk om iets over haar te zeggen. Ik kan alleen maar over mijn proces vertellen. Amy is een topsportster die dankzij haar karakter en mentaliteit in het wielrennen heel veel heeft bereikt. Ze moeten de moed nooit opgeven. Zeg nooit, nooit…”