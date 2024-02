maandag 26 februari 2024 om 15:01

Steward met step gaat viraal na zege Van Aert: “Leuk dat Wout ermee kan lachen”

Wout van Aert won zondag op overtuigende wijze Kuurne-Brussel-Kuurne, maar direct na afloop van de koers ging er ook veel aandacht uit naar Rik Bossuyt. De 53-jarige Belg is al jaren steward bij de Vlaamse voorjaarsklassiekers en begeleidde Van Aert zondag naar de interviewzone. Dat deed hij op een elektrische step. Het beeld ging viraal en dus besloot Het Nieuwsblad hoofdrolspeler Bossuyt op te zoeken.

“Ik heb die step vorige week zelf gekocht”, vertelt Bossuyt, die vorig jaar nog naast toenmalig winnaar Tiesj Benoot reed op een elektrische fiets, aan de Vlaamse krant. “Ik zocht vooral een oplossing voor mijn echte job. Als algemeen directeur van de KBK-scholengemeenschap in Kortrijk moet ik mij vaak van de ene school naar de andere verplaatsen. Dat gaat vaak maar om een kilometer of twee, maar met de auto is dat niet te doen. Dan betaal je je blauw aan parking.”

“Nu parkeer ik mij bij de eerste school en van daaruit kan ik de andere scholen met mijn step. Tegelijk was het de ideale oplossing voor Kuurne, want sinds een paar jaar moet je daar na de aankomst meer dan een kilometer overbruggen.”

Grove opmerkingen

Bossuyt noemt de aandacht die hij krijgt ‘ongelofelijk’. Hij kreeg honderden berichten en op Instagram deelde zelfs Wout van Aert een grappige, bewerkte foto. “Leuk dat Wout ermee kan lachen, want ik voelde me er al een beetje ongemakkelijk bij. Het moet over hém gaan, niet over mij. Ik deed gewoon mijn job”, aldus Bossuyt, die wel baalde van enkele ‘grove opmerkingen’ op sociale media. “Dat gaat dan over mijn gewicht. Alsof je fysiek niets kan als je wat zwaarder bent.”

Bij andere koersen loopt Bossuyt mee met de renners en doet hij vooraf een warming-up door aan de aankomst wat te joggen. “Dat moet ook, want anders dreig je een blessure op te lopen. Een collega scheurde ooit zijn beide achillespezen omdat hij de hele tijd had stilgestaan. Soit, ik maak mij er niet te druk in. Ik weet wat ik kan.”

Helm

Bossuyt, die een extra stevige step van bijna duizend euro kocht om flink vaart te kunnen maken, droeg in Kuurne geen helm, maar wil benadrukken dat hij dat normaal wel altijd doet. “Dat zou ik ook iedereen aanraden, want zo’n step is toch vrij gevaarlijk. Alleen is dat na zo’n koers niet echt praktisch. Je wil niet op de streep staan met helm en zonder step. En je kan ook moeilijk zeggen: ‘Wout, wacht een minuutje, ik moet m’n helm nog aandoen.’”