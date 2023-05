Giro 2023: Remco Evenepoel en Primoz Roglic komen ten val in slotfase

Remco Evenepoel en Primoz Roglic zijn beiden ten val gekomen in de vijfde etappe van de Ronde van Italië. Roglic viel op een aantal kilometer van de streep in een gladde bocht, Evenepoel ging iets later – in de laatste drie kilometer – tegen de grond.

Op een kleine tien kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een redelijke grote valpartij. Toppers als Primoz Roglic, Fernando Gaviria en Pascal Ackermann gingen tegen het asfalt. Roglic moest vervolgens achtervolgen en kreeg daarbij al snel hulp van zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma. Op de fiets van Koen Bouwman maakte de Sloveen opnieuw de aansluiting bij het peloton.

Toch was het nog niet gedaan met de nervositeit. Op 2,4 kilometer ging wereldkampioen Evenepoel, die eerder in de etappe ook al crashte, zelf tegen de grond. Op het natte wegdek gleed hij onderuit. Aangezien de valpartij binnen de laatste drie kilometer was, verloor de Belg van Soudal Quick-Step geen tijd in het algemeen klassement.

Aan de finish zagen we jammer genoeg nog een valpartij. Mark Cavendish kon in de natte en gladde sprint niet op zijn fiets blijven zitten en ging ongelukkig tegen de grond. De Brit nam nog een paar renners met zich mee.

