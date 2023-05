Remco Evenepoel ‘heeft wellicht niets gebroken’: “Maar toch nog checken”

Remco Evenepoel beleefde geen al te goede dag donderdag in de vijfde rit van de Giro d’Italia. De wereldkampioen kwam vroeg in de etappe ten val door een loslopende hond en ook in de laatste drie kilometer ging hij tegen het asfalt. “Vanavond komen we met een statement”, aldus Soudal Quick-Step.

Evenepoel bleef na zijn valpartij zeer lang zitten op het asfalt. Even werd gevreesd dat de favoriet voor de eindzege zou opgeven, maar niet veel later stapte hij toch weer op zijn fiets. Het was echter nog niet gedaan met de pech voor Evenepoel. De Belg ging in de laatste drie kilometer zelf tegen de grond nadat hij het achterwiel van Alex Kirsch aantikte.

“Het lijkt erop dat er niets gebroken is, maar dat gaan we nu eerst nog eens checken. Vanavond komen we met een statement”, vertelde de persverantwoordelijke van Soudal Quick-Step aan verschillende media na afloop.

