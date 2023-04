Sterke Jasper Philipsen tweede in Parijs-Roubaix: “Niet durven dromen”

Jasper Philipsen verraste velen in Parijs-Roubaix 2023. Hij hield knap stand in de finale, zorgde voor een overtal van Alpecin-Deceuninck en zorgde ervoor dat zijn kopman Mathieu van der Poel kon winnen. Zelf klopte hij Wout van Aert in de strijd om plek twee. “Ik kan het nog niet goed vatten”, vertelde Philipsen tegen Sporza.

“Dit hadden we niet durven dromen, maar het zal mij heel lang bijblijven”, lacht de sprinter van Alpecin-Deceuninck, dat in Roubaix eenmalig Alpecin-Elegant was. “We mogen super tevreden zijn met de ploeg. We zijn fier op onszelf. Alles moest in de plooi vallen en vandaag was het voor ons. Dat is enorm mooi.”

Philipsen reed voor de derde keer mee in de Hel van het Noorden. In 2019 finishte hij niet, in 2021 was hij 41ste en nu rijdt hij podium. Dan zit winnen er ook in voor de sprinter. “Ooit… Ik heb nog jaren te gaan. Ik ga eerst van deze prestatie genieten nu. Dit is toch iets wat bij zal blijven om zo over de meet te komen, dat ik Mathieu kan zien juichen. En dan zelf nog voor het podium sprinten, dat is uniek.”

Lees ook: Mathieu van der Poel wint Parijs-Roubaix op fantastische wijze, lekke band nekt Wout van Aert

“Mathieu en ik komen heel goed overeen. Ik ben blij om iets terug te doen in zijn wedstrijd”, doelt hij op het vele werk dat Van der Poel de afgelopen weken deed voor Philipsen. “Ik voelde me enorm goed en kon alles counteren, en ik ben blij dat ik mijn rol op deze manier kon spelen.”

“Ik zat in de finale nog relatief fris in het wiel van Wout. Ik maakte een goede kans om de sprint te winnen, maar na 260 kilometer is geen enkele sprint makkelijk meer. Deze prestatie plaats ik heel hoog. Zeker de manier waarop met de ploeg. Dit is een prestatie die we lang zullen onthouden.”

Gianni Vermeersch: “Dit is onze beste teamprestatie”

Alpecin-Deceuninck zat een groot deel van de finale met drie man mee. Gianni Vermeersch was de derde pion van het team. Hij werd uiteindelijk elfde. “Het is ongelooflijk”, vertelt hij tegen Sporza. “Wat we verwezenlijkt hebben is onze beste teamprestatie. Ik heb nog nooit zo’n sterke ploeg gezien. Vanaf de eerste kasseien hebben we de koers in handen genomen en niet meer uit handen gegeven.”

“Eerste en tweede, dat is fenomenaal”, gaat Vermeersch verder. “Zelf had ik even een zwak moment en zat ik net te ver. Daardoor moest ik passen, want het ging net te snel. Ik denk dat Parijs-Roubaix naast Milaan-San Remo het grootste doel was voor de ploeg dit seizoen. Dat is gelukt. Eerste en tweede… Ik ga het moeten laten bezinken.”